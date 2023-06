Karel «Twisten» Asenbrener morto a 19 anni: addio al campione di e-sport

Morto a soli 19 anni il campione di e-sport Karel Asenbrener, conosciuto da molti con il soprannome di «Twisten». A quanto pare, il giovane, campione di Valorant con il Team Vitality, soffriva di depressione ed è stato trovato senza vita il giorno dopo il suo ultimo tweet che recitava: «Buona notte».

Good night — Twisten (@TwistenVAL) June 6, 2023

La morte del campione di e-sport Karel Asenbrener

Karel Asenbrener è stato trovato morto qualche giorno fa. Sembra però che da tempo il videogiocatore professionista soffrisse di depressione. Infatti, lui stesso aveva dichiarato in passato, precisamente a febbraio nel corso di una conferenza stampa, che stava attraversando un «periodo difficile nella sua vita personale». Nel corso della stessa conferenza aveva aggiunto che aveva «a che fare con la depressione da oltre due anni» e di essersi anche autolesionato durante le vacanze di Natale trascorse a Praga. Dopo questi problemi, il giovane era entrato in un istituto per la salute mentale e ciò sembrava aver prodotto buoni risultati. Recentemente aveva detto di sentirsi meglio e aveva anche lanciato un appello: «Prendetevi cura di voi stessi e se state vivendo un’esperienza come la mia, non abbiate paura di rivolgervi ai vostri amici più stretti, alla vostra famiglia o alla vostra squadra». A quanto pare però, la depressione non è mai scomparsa del tutto e Asenbrener è morto a soli 19 anni.

Rest in Peace Karel ❤️ pic.twitter.com/F3JjY9aCef — Team Vitality 🐝 (@TeamVitality) June 7, 2023

Il ricordo del suo team

Il coach del team Vitality, Harry «Gorilla» Mepham, ha voluto ricordare Karel «Twisten» Asenbrener. L’allenatore ha scritto sui social: «Le parole non possono descrivere il dolore e il vuoto che provo in questo momento. Lo amavo e lo amerò per sempre». Anche il team Vitality ha voluto ricordarlo con dolci parole scrivendo un post: «Siamo affranti nel condividere con voi che il nostro giocatore VALORANT Karel ‘Twisten’ Aeenbrener è morto ieri sera. Riposa in pace Karel».