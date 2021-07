Una Kardashian olimpionica

Kim Kardashian vola alle Olimpiadi di Tokyo. Lunedì 28 giugno, l’imprenditrice e socialite ha annunciato sui social che il suo brand, Skims, fornirà alle atlete della squadra olimpica e paralimpica americana pigiami, biancheria intima e tute.

Una collezione dedicata alle atlete

Dai reggiseni sportivi alle magliette, dai pantaloncini da ciclista agli slip a vita alta, tutti i pezzi della collezione saranno customizzati con la bandiera americana, i cinque cerchi olimpici e, ovviamente, il simbolo del team statunitense. Nell’annunciare la partnership, la star del reality Al passo con i Kardashian si è mostrata particolarmente felice ed entusiasta, sottolineando quanto l’evento sportivo le stia a cuore per ragioni strettamente familiari. Su Instagram, infatti, ha ricordato di quando, da bambina, accompagnava la madre Kris a guardare le gare dell’ex patrigno Caitlyn Jenner, decatleta premiato con una medaglia d’oro. «Mentre guardavo gli sportivi gareggiare, capivo quanto valesse e quanto impegno richiedesse fare parte della squadra olimpica», ha scritto Kardashian. «Tutti quei momenti in cui mi sono soffermata ad ammirare la forza e l’energia degli atleti olimpici dalle gradinate mi hanno portato qui». Come riportato da Cnn, le atlete sono state coinvolte anche nella campagna pubblicitaria della capsule collection, disponibile nei negozi e negli e-commerce a partire da metà luglio: trasformandosi in modelle per un giorno, la cestista A’ja Wilson, la calciatrice Alex Morgan e la campionessa di atletica leggera Scout Bassett hanno indossato alcuni dei capi di punta della linea, che vuole celebrare il talento delle donne nello sport.

Kardashian e Giappone, amore e odio

La relazione tra il brand e il Giappone, però, sembra avere un passato un po’ turbolento. Prima di arrivare a Skims, infatti, nel 2019 Kardashian aveva lanciato il marchio col nome di Kimono, un gioco di parole tra Kim e il tradizionale outfit giapponese. La scelta aveva generato una serie di accuse di appropriazione culturale, facendo addirittura scoppiare una protesta su Twitter con l’hashtag #KimOhNo e spingendo il sindaco di Kyoto Daisaku Kadokawa a intervenire, scrivendo una lettera alla star per difendere «un elemento fondante della cultura giapponese da un inutile tentativo di strumentalizzazione». Attacco a cui Kardashian ha risposto optando per un’idea alternativa e difendendo a gran voce il progetto, «da sempre fondato su principi di inclusività e diversità».