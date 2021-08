Karate Kid 2, cinque curiosità sul film in onda stasera 23 agosto 2021 su Tv8

Stasera 23 agosto 2021 su Tv8 alle 21,30 andrà in onda Karate Kid 2 – La storia continua… secondo capitolo dedicato alle arti marziali con protagonisti Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso e Noriyuki “Pat” Moriba in quelli del maestro Miyagi.

Ambientato subito dopo la fine degli eventi del primo capitolo, questo sequel porta Miyagi e il giovane Daniel in Giappone, a Okinawa. Il padre del maestro infatti è gravemente malato, tanto da essere ormai in punto di morte, e desidera salutare per l’ultima volta suo figlio. Una volta giunti in terra nipponica, i due incontrano Sato, un tempo migliore amico di Miyagi ma ora adirato per colpa di una questione a lungo lasciata in sospeso. Solo un duello di arti marziali potrà porre fine definitivamente alla contesa.

Uscito nel 1986 per la regia di John G. Avildsen, il film ottenne una candidatura sia agli Oscar che ai Golden Globes dell’anno successivo grazie alla canzone Glory of Love incisa da Peter Cetera. Nonostante la nomination, non riuscì ad aggiudicarsi la statuetta che quell’anno andò a Take my Breath Away del film Top Gun con Tom Cruise.

Cinque curiosità su Karate Kid 2

1. Karate Kid 2: il Giappone si trasferisce alle Hawaii

Sebbene il film sia interamente ambientato ad Okinawa, in Giappone, tutte le riprese furono effettuate a Oahu, nelle Hawaii. A motivare la scelta sono state le condizioni climatiche molto favorevoli e la folta presenza di popolazione giapponese, tra cui molti cittadini originari della stessa Okinawa.

2. Karate Kid 2: un successo annunciato

Il lavoro su Karate Kid 2 iniziò solamente 10 giorni dopo l’uscita in sala del primo capitolo, Per vincere domani – The Karate Kid, film che aveva ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla grande performance di Pat Moriba. Distribuito nei cinema per un totale di 192 giorni, Karate Kid 2 registrò un incasso di 115 milioni di dollari in tutto il mondo.

3. Karate Kid 2: ferite sul set

Una scena del film vede il sensei John Kreese, interpretato da Marin Kove, sferrare un pugno su una finestra e rimanere ferito a causa dei vetri. Come dichiarato dallo stesso attore, il sangue che si può vedere sulle sue mani era reale, dovuto a un incidente sul set. Di recente, Leonardo DiCaprio è stato vittima di un episodio simile durante le riprese di Django Unchained di Quentin Tarantino: nonostante la ferita, l’attore ha deciso di continuare la scena che è poi finita nel montaggio finale del film.

4. Karate Kid 2: la storia del karate

Come riporta il sito americano Imdb, la foto di “Miyagi Shimpo Sensei” che si può vedere in una scena del film rappresenta un vero maestro di arti marziali vissuto nel diciottesimo secolo. Si tratta di Sakugawa Kanga, conosciuto anche come “Tode Sakugawa”, un insegnante di to-de, precursore del karate moderno.

5. Karate Kid 2: la scomparsa della voce di Miyagi

Il personaggio del maestro Miyagi, magistralmente interpretato da Pat Moriba (esaltato dalla critica mondiale) in italiano aveva la voce di Giorgio Lopez. L’attore e doppiatore, fratello di Massimo Lopez, è scomparso il 10 agosto scorso all’età di 74 anni. Molto amato dal pubblico italiano, aveva prestato la voce anche a grandi stelle di Hollywood come Danny DeVito e Dustin Hoffman.