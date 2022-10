Kanye West a Parigi con la maglia «White Lives Matter»: è polemica

Kanye West arriva a Parigi e lo fa con il consueto carico di polemiche, subito esplose per i suoi atteggiamenti e, soprattutto, per il suo look. L’artista ha presentato la nona collezione del suo marchio, dal titolo Yeezy S9. Lo show, però, è iniziato con quasi due ore di ritardo, con West ad anticiparlo con un lungo monologo in cui ha attaccato il mondo della moda e i media francesi, rei di dedicarsi soltanto agli scandali. Ye, nome scelto da West e diventato suo anche legalmente, si è presentato anche con una maglietta che ha immediatamente attirato critiche da tutto il mondo. Sulla schiena, infatti, si leggeva la frase «White Lives Matter».

Kanye West indossa la maglia «White Lives Matter»

Ye, che nonostante il nuovo nome è ancora più famoso come Kanye West, ha indossato la maglia con la scritta «White Lives Matter», che significa le vite dei bianchi contano, copia lo slogan «Black lives matter». Quest’ultimo è celebre ed è nato nel 2020, dopo la morte di George Floyd per mano della polizia, a Minneapolis. Quel motto divenne il simbolo di proteste in ogni parte del mondo, mentre quello di Ye ne ha generate altre, anche se non sorprende. Kanye West ha più volte provocato indossando indumenti con la bandiera dei segregazionisti o pro Trump. In questo caso, però, l’artista ha distolto l’attenzione perfino dal suo stesso show, con gli occhi del mondo intero puntati su quella T-Shirt.

Lo show: a sfilare anche Naomi Campbell

Intanto lo spettacolo a Parigi, davanti a poche decine di persone anche a causa di un ritardo fuori misura, ha visto sfilare amici di West come lo stilista di Givenchy Matthew Williams e soprattutto Naomi Campbell. A disegnare la collezione è stato Shayne Oliver mentre la colonna sonora è stata interpretata da un coro di alunni della Donda Academy, la scuola dell’artista. E tra gli indumenti presentati, tutti senza bottoni o zip, c’è stata anche una maglietta per Giovanni Paolo II.