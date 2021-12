Kanye West cuore d’oro: regalati 4mila giocattoli ai bambini bisognosi

Kanye West si traveste, metaforicamente, da Babbo Natale. Il rapper, da sempre attivo nel campo della solidarietà, ha deciso di comprare 4mila giocattoli da regalare ai bambini bisognosi della comunità della città dell’Illinois. Lì, dove lui è cresciuto, i piccoli che vivono in condizioni disagiate hanno ricevuto in regalo un giocattolo da questo speciale Santa Claus.

Kanye West: i giocattoli distribuiti a Chicago

Nel corso di un evento a cui erano presenti anche le tv locali, Kanye West ha distribuito al Kennedy King Gymnasium di Chicago tutti i giochi acquistati. Protagonisti della donazione sono stati i bambini di Englewood, un quartiere a sud della città. Non uno dei contesti migliori possibili in cui crescere, tanto che gran parte di loro hanno alle spalle storie molto gravi e difficili. Violenza domestica, disagio sociale, genitori vittime di dipendenze o in carcere: i bambini vivono quotidianamente queste situazioni. Per questo West ha scelto loro, per regalare un po’ di magia del Natale a chi non avrebbe avuto alcun modo di festeggiare. Il rapper è particolarmente legato ai luoghi in cui è nato e cresciuto, come evidenziato dal suo ultimo disco Donda. Le esecuzioni dal vivo, infatti, vedevano rappresentata la sua vecchia casa, che simbolicamente ha acquistato e ricostruito da adulto.

Kanye West: beneficenza anche in California

Kanye West, però, si era già distinto per il suo impegno sociale nelle scorse settimane. In California, l’artista è stato visto durante la festa del Ringraziamento, intento a distribuire pasti ai senzatetto. Oltre mille le persone “servite” dal rapper, che si è recato nel celebre Skid Row, quartiere al centro di Los Angeles che accoglie un gran numero di persone con le più svariate situazione sociali. Tanti dormono per terra o in tenda, senza avere una casa in cui tornare. Kanye West ha voluto aiutare anche loro, in quella California diventata la sua nuova casa e il luogo in cui ha fatto fortuna.