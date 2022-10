Kanye West compra Parler, il social network della destra Usa

Escluso temporaneamente da Twitter e Instagram per post antisemiti, Kanye West (che adesso si fa chiamare Ye) ha annunciato che rileverà la piattaforma Parler, social network molto popolare nell’estrema destra americana. L’acquisizione dovrebbe essere completata a breve, hanno reso noto il rapper e Parlement Technologies, che possiede la piattaforma, senza fare riferimento al valore della transazione.

Kanye West, un artista spesso al centro di polemiche

«In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente», ha dichiarato Kanye West. Così George Farmer, Ceo di Parler: «Ye sta facendo un mossa innovativa nello spazio della libertà di espressione e non dovrà mai temere di essere rimosso di nuovo da un social media». Bannato per farsi antisemite, il rapper statunitense in passato aveva definito il vaccino anti-Covid «marchio della bestia», sottolineando come invece la schiavitù fosse «una scelta». Pochi giorni fa aveva fatto discutere la t-shirt “White Lives Matter“, sfoggiata alla presentazione della sua collezione alla Fashion Week di Parigi. Il rapper, che soffre di disordine bipolare, ha spesso appoggiato cause di estrema destra e recentemente, intervistato dall’anchor ultraconservatore della Fox Tucker Carlson, si è lanciato in una serie di teorie complottiste sostenendo tra l’altro che falsi bambini sono usati per manipolare i figli avuti con Kim Kardashian.

Parler e Truth, traiettorie simili per i social dei conservatori statunitensi

“Foro” online frequentato da esponenti di estrema destra, tra cui neonazisti e suprematisti bianchi, Parler aveva guadagnato grande popolarità nel gennaio 2021, accogliendo gli utenti allontanati da Twitter dopo l’assalto al Congresso degli Stati Uniti. Poi la app era stata eliminata dagli store di Apple e Google, salvo poi essere nuovamente ammessa dopo l’introduzione di una serie di modifiche: un percorso simile a quello di Truth, piattaforma social di Donald Trump (di cui West è amico e sostenitore), nuovamente disponibile sugli store digitali.