Kanye West: «Elon Musk è un ibrido genetico mezzo cinese»

«Sono l’unico che pensa che Elon potrebbe essere per metà cinese? Avete mai visto le sue foto da bambino? Prendete un genio cinese e unitelo con una super modella sudafricana. E abbiamo un Elon. Dico ‘un’ Elon perché probabilmente sono stati fatti da 10 a 30 Elon ed è il primo ibrido genetico che è rimasto. Beh, non dimentichiamoci di Obama. Scusate se dico parolacce in chiesa, ma non ho ancora un’altra parola per Obama. Ye24, uniamoci e scopriamolo». Così Kanye West ha scritto su Elon Musk direttamente dal suo profilo Twitter, con un cinguettio online.

Kanye West vs Elon Musk: cosa è successo

«Il giorno del compleanno di Jay Z, il futuro presidente degli Stati Uniti Ye usa la piattaforma di Mark Zuckerberg per incitare un’indagine di massa sulle foto d’infanzia di Elon Musk nel bel mezzo del Balenciagagate. La chiamo la teoria del tutto. Problema risolto, Lode a Dio» continua West.

Sembra, però, che questa volta Elon Musk l’abbia presa bene. Infatti, il patron di Twitter e di Tesla ha risposto al tweet con un altro cinguettio. «La prendo come un complimento» replica. La risposta di West è immediata: «Era un complimento, amico mio».

L’account Twitter sospeso al rapper

Lo scambio di battute ha un precedente. Musk aveva sospeso il profilo Twitter di West per incitamento alla violenza. Infatti, West avrebbe postato poco prima l’immagine di una svastica con una stella di Davide. In più, ancora prima aveva rilasciato un’intervista al cospirazionista Alex Jones, elogiando l’operato di Adolf Hitler.

Musk aveva poi spiegato quanto accaduto in un cinguettio con una precisazione. «Solo per chiarire che la motivazione è incitamento alla violenza, non la pubblicazione di una mia foto poco lusinghiera». Infatti West aveva postato un altro tweet, dove mostrava Musk a torso nudo con dell’acqua spruzzata addosso. Il tweet aveva come didascalia «Ricordiamo sempre questo come il mio ultimo tweet».