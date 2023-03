Kanye West e la «redenzione» sugli ebrei: «Ho cambiato idea grazie a un film di Jonah Hill»

Kanye West torna a far discutere su Instagram. Dopo che i suoi account Instagram e Twitter erano stati limitati per post antisemiti ora il rapper ha detto di aver cambiato idea sugli ebrei. Il motivo? Aver visto il film «21 Jump Street» interpretato da Jonah Hill.

Le dichiarazioni di Kanye West

Kanye West sul suo profilo Instagram pubblica di tanto in tanto delle brevi recensioni sui film e le serie tv che vede. Ora ha voluto parlare del film «21 Jump Street» interpretato da Jonah Hill e Channing Tatum e ha dichiarato che questo film gli ha fatto cambiare idea sugli ebrei. Difatti, West ha scritto che la pellicola lo ha aiutato ad «apprezzare di nuovo gli ebrei» Nella fattispecie, il cantante ha scritto: «Guardare Jonah Hill in 21 Jump street mi ha aiutato ad apprezzare di nuovo gli ebrei… Nessuno dovrebbe prendere la rabbia che prova contro uno o due individui e trasformarla in odio verso milioni di persone innocenti… Nessun cristiano può essere etichettato come antisemita visto che Gesù stesso è ebreo. Grazie Jonah Hill, ti voglio bene».

Le reazioni alle parole del rapper

Ovviamente, le parole del cantante hanno scatenato diverse reazioni sui social. In molti suoi fan e follower hanno sostenuto che Kanye West fosse sincero con queste dichiarazioni e che volesse iniziare una sorta di «redenzione» per scusarsi con gli ebrei per i commenti fatti in passato. Altri invece hanno criticato il rapper e hanno visto le parole di Ye sarcastiche e ironiche. D’altronde «21 Jump Street» è una sorta di parodia dei film polizieschi ed effettivamente in molti hanno messo in discussione la serietà delle frasi scritte dal rapper sul suo profilo ufficiale. Ad ogni modo, Kanye West è riuscito ancora una volta a far parlare di sé dimostrando di essere molto seguito dagli amanti della musica rap e non solo.