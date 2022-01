Arriverà il 16 febbraio su Netflix il documentario Yeen Yuhs: A Kanye Trilogy, il primo dei tre film diretti da Coodie Simmons e Chike Ozahil sulla vita di Kanye West, forse una delle celebrità più importanti della cultura pop contemporanea. C’è chi lo considera un genio, chi semplicemente un pazzo, fatto sta che il ragazzo di Atlanta, salito alla ribalta dopo aver prodotto l’influente album di Jay Z The Blueprint nel 2001, da quel momento in poi non ha mai smesso di far parlare di sé.

I numeri dell’impero di West

Yeezy ha pubblicato album multi-platino, ha una capacità quasi divina di aggiungere qualità da star a quasi tutti i progetti in cui appare e ha costruito un impero (il suo patrimonio ammonta a circa 1,8 miliardi di dollari) di influenza nel mondo della moda, del design, dell’intrattenimento e perfino nella la politica senza precedenti. Nella sua carriera West ha venduto 100 milioni di download digitali in tutto il mondo e 32,7 milioni di album.

Nel 2016, ha ottenuto il decimo record di maggior successo nella top 40 di un artista maschio nella storia di quasi 70 anni di Billboard e con il suo ultimo album Donda, uscito alla fine dell’estate, ha polverizzato tutti i record di ascolto fino ad ora raggiunti, arrivando al primo posto in 152 Paesi nel giro di 24 ore e diventando l’album più ascoltato nel primo giorno di uscita nel 2021. Se a questo aggiungiamo che dopo il recente divorzio con Kim Kardashian la sua storia con Julia Fox, attrice del favoloso Uncut Gems dei fratelli Safdie, è stata salutata come la favola rosa del 2022, si capisce la portata del personaggio e l’hype scatenato da questo annuncio che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo.

Le imprese di Yeezy: dalla musica alla moda fino alla politica

Con filmati inediti di West, il documentario si concentrerà sulla sua lunga carriera musicale, sui suoi sforzi nella moda, sulla sua corsa presidenziale fallita e sulla morte di sua madre, Donda West, a cui è appunto dedicato il suo ultimo disco. Netflix ha pubblicato una clip a sorpresa che ci riporta indietro nel tempo al 2002, due anni prima del suo album di debutto in studio, The College Dropout. Il video mostra un giovane Kanye in tutta la sua forza, mentre rappa con la leggenda del West Coast e dell’hip-hop Mos Def la loro canzone Two Words dall’album del 2004. I registi hanno scelto di presentare il loro progetto a Netflix descrivendo Kanye come un personaggio che è per il 50 per cento più influente nel mondo di Stanley Kubrick, Pablo Picasso e l’apostolo Paolo. «Girato in oltre 20 anni, questa trilogia di documentari è un ritratto intimo e rivelatore dell’esperienza di Kanye West», ha scritto Netflix del progetto su Twitter. Il film verrà presentato in anteprima al Sundance Festival, che si terrà dal 20 al 30 gennaio e si svolgerà interamente da remoto per causa dell’incedere della variante Omicron.