Kanye West si è sposato con Bianca Censori: chi è?

Kanye West e Bianca Censori: il matrimonio avviene in forma privata dopo 2 anni dalla separazione di lui da Kim Kardashan. La donna è una collaboratrice di Kanye ed è anche una designer. Anche se le nozze si sono celebrate in gran segreto, i paparazzi li avrebbero immortalati spesso insieme.

Kanye West e Bianca Censori: il loro matrimonio segreto

Prima delle nozze, i due non avevano rivelato ufficialmente di essere fidanzati. In più, Bianca è una stretta collaboratrice di West. Chi li avrebbe visti avrebbe pensato che stessero insieme per via del lavoro. Invece, TMZ sosterrebbe che la coppia fosse innamorata, ma che avrebbe avuto il massimo riserbo sulla relazione, tanto da sposarsi in segreto. La cerimonia sarebbe stata celebrata con pochissime persone, intime della coppia. In più, i due non avrebbero ancora esibito il certificato di matrimonio. A dimostrare l’avvenuto scambio degli anelli ci sarebbe una foto dove i due sono nell’hotel Waldorf Astoria, dove lui indosserebbe un anello.

Bianca sarebbe stata per moltissimo tempo bionda, poi – qualche mese fa – avrebbe scelto di diventare mora. La designer ha iniziato a lavorare per West nel 2020. Sulla pagina di LinkedIn di Bianca Censori ci sarebbe come indicazione del suo lavoro «Architetto». Quello che è certo è che la donna si è laureata effettivament in Architettura a Melbourne, in Australia.

La scoperta da TMZ

Dopo i suoi studi, la Censori ha fondato una sua società di gioielli, la Nylon’s Jewellery. Poi la donna si sarebbe trasferita a Los Angeles e avrebbe trovato lavoro nello staff di Kanye West.

In un’intervista rilasciata nel dicembre 2022, West avrebbe dichiarato: «Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti». Questa dichiarazione aveva portato numerose polemiche sui social.