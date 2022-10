«Interrompete la collaborazione con Kanye West»: pressione su Adidas

Sempre più ali attivisti per i diritti umani stanno denunciando il silenzio di Adidas di fronte alle frasi antisemite di Kanye West (che adesso si fa chiamare Ye), che hanno fatto allontanare dal rapper molte aziende e marchi con cui collaborava. «Il vostro silenzio è un pericolo per gli ebrei. Dobbiamo tutti chiedere a Adidas di condannare la sua retorica razzista rivalutando la loro partnership», ha twittato Jonathan Greenblatt, direttore esecutivo dell’Anti-Defamation League, una ong che combatte appunto l’antisemitismo.

Balenciaga ha già tagliato i ponti con il rapper

A causa di alcune affermazioni antisemite, condite da stereotipi vari e teorie del complotto, Kanye West nelle ultime settimane ha subito limitazioni da Twitter e Instagram, circostanza che lo ha spinto a voler acquistare la piattaforma social Parler, luogo di incontro virtuale dell’estrema destra statunitense. Se Adidas al momento non si muove, Balenciaga ha invece tagliato i ponti, comunicando di non avere «alcuna relazione professionale e nessun progetto per il futuro» con Ye. Il direttore creativo del luxury brand, Demna Gvasalia, aveva recentemente stretto una partnership con West per il lancio della linea fashion Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, che aveva aperto la sfilata del brand alla Fashion Week di Parigi a inizio ottobre. E in questa occasione aveva fatto discutere la maglia “White Lives Matters“.

Kanye West, fanno discutere anche le dichiarazioni su George Floyd

Addio anche da parte della rinomata agenzia hollywoodiana CAA, che lo rappresentava dal 2016. Da Kanye West hanno preso le distanza inoltre l’ex moglie Kim Kardashian e le sue sorelle, con messaggi di solidarietà alla comunità ebraica. A inizio mese il colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo ha dichiarato che avrebbe rivisto il suo rapporto con Kanye West, ma da allora niente è cambiato. Ye è finito peraltro al centro anche di un’altra bufera. Dopo aver dichiarato in un podcast che la morte dell’afroamericano George Floyd fosse dovuta al fentanyl e non ai metodi brutali adottati dall’agente Derek Chauvin della polizia di Minneapolis, la famiglia della vittima lo ha citato in giudizio per diffamazione, chiedendo un risarcimento danni di 250 milioni di dollari.