Kanye West, account Instagram e Twitter limitati per post antisemiti

Gli account Twitter e Instagram di Kanye West sono stati limitati a causa della pubblicazione di alcuni post che gli utenti hanno condannato come antisemiti. Non è la prima volta che il rapper viene fermato sui social network: anche a marzo, dopo la pubblicazione di insulti ritenuti razzisti contro l’attore Trevor Noah, Instagram lo aveva sospeso per 24 ore.

Kanye West fermato sui social

Tutto è accaduto nel weekend, quanto il social sviluppato da Meta ha bloccato il post in cui aveva attaccato il collega Diddy, sostenendo che venisse controllato dagli ebrei. Un’azione che ha così commentato sul suo profilo Twitter, dove sabato ha twittato per la prima volta in due anni. «Chi credete abbia inventato la cancel culture?».

Sono bastate poche ore per subire anche la cancellazione di un post condiviso sul secondo social, dove Ye, ora è conosciuto così, ha scritto che presto sarebbe andato in «death con 3 sul popolo ebreo», con un apparente riferimento alla scala delle condizioni di prontezza militare degli Stati Uniti nota come Defcon. E ancora: «La cosa divertente è che in realtà non posso essere antisemita perché i neri sono in realtà ebrei. Anche voi ragazzi avete giocato con me e avete cercato di prendere in giro chiunque si opponga alla vostra agenda». Parole che hanno suscitato un’ondata di indignazione e segnalazioni che ha portato la piattaforma a prendere in considerazione il tweet e rimuoverlo.

La maglietta «White lives matter» a Parigi

Già settimana scorsa, West era giunto alle cronache per aver indossato, alla Settimana della moda di Parigi, una maglietta con la scritta «White lives matter» – una frase che ribalta quella del movimento contro la violenza sugli afroamericani Black lives matter. Lo stesso aveva poi postato uno scambio di messaggi con suo padre con il commento «per la prima volta in 45 anni ho reso orgoglioso mio padre, una ex Pantera nera».