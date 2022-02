Kanter, la star dell’Nba candidata al Nobel per la pace

L’eco delle sue battaglie a difesa dei diritti umani era uscita dal parquet da tempo. Enes Kanter, 29 enne stella dell’Nba, adesso è stato candidato addirittura al premio Nobel per la pace. Lo scorso novembre era diventato ufficialmente cittadino americano e aveva cambiato il suo cognome in Freedom, libertà. L’insolita proposta, solo per chi non conosce il personaggio, è arrivata da un membro del Parlamento Norvegese, poi confermata dall’Accademia di Stoccolma al giocatore.

I’m honored and humbled to received the nomination for the Nobel Peace Prize. @NobelPrize Sometimes taking a stand is more important than your next paycheck.https://t.co/ZjAPiHUoaD — Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 16, 2022

Le battaglie di Enes Kanter a difesa dei diritti umani

Kanter, impegnato a denunciare le violazioni contro la comunità uigura in Cina, spesso scende in campo con scarpe e abbigliamento su cui campeggiano messaggi forti. Ma non solo, nel suo mirino è finito diverse volte pure Erdogan, «l’Hitler del nostro tempo», parole che gli sono costate la revoca della cittadinanza turca, paese natale dei genitori, dove ha a lungo vissuto. Lui invece è originario della Svizzera. Europa, dove ora dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti, diviso fra Utah, Oklahoma, New York e Portland, Boston, potrebbe finalmente tornare. Intanto con un tweet ha commentato la notizia «A volte prendere una posizione è più importante del tuo prossimo stipendio».

Enes Kanter, il padre arrestato in Turchia per sei anni

Per la sua posizione sulla Cina ha persino ricevuto un invito, un po’ provocatorio, dall’ex stella degli Houston Rockets Yao Ming a recarsi nel Paese del Dragone «per vedere se sia vero ciò che dice». In Turchia, invece, non potendosela prendere contro di lui, Erdogan ha tenuto in carcere per sei anni il padre Mehmet, liberandolo solo nel 2020. Il vincitore del Nobel per la Pace sarà noto ad ottobre e la cerimonia d’assegnazione avviene a dicembre.