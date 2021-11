Kamala Harris compra una pentola da 375 dollari

In piena crisi economica da Covid, mentre gli americani lottano conto i rincari di benzina, luce e prodotti di prima necessità la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris si “permette” di comprare una semplice pentola per cucinare spendendo la cifra di 375 dollari.

Secondo i repubblicani lo questo tipo di shopping perpetrato da una figura politica di primo piano – e per di più appartenente al partito democratico – è fuori luogo e di pessimo gusto.

I repubblicani al congresso, infatti, hanno bacchettato la vice presidente Kamala Harris per l’acquisto ‘lussuoso’ a Parigi di una pentola da 375 dollari mentre i concittadini “combattono” contro i rincari durante le festività.

Sui social però, quella che è stata definitala battaglia del Gop è stata accolta con ironia: moltissimi hanno ricordato i completi alla moda, costati decine di migliaia di dollari, indossati dall’ex First Lady Melania Trump o gli scandali di Donald Trump legati alle sue attività imprenditoriali.

If you think there’s a racist undertone to the GOP skewering Kamala Harris for being (so the implication goes) uppity in buying a $375 pot—while the white Melania spending the average American family’s annual salary on a grotesque jacket was not just OK but admirable—you’re right https://t.co/Y5PigNmJCE

“Kamala Harris ha speso 375 dollari per una pentola che è utile e durerà una vita. I cretini che se ne lamentano solitamente spendono 800-1.200 dollari per un fucile d’assalto AR-15 utile solo a uccidere persone e gonfiare il loro ego”, ha ironizzato Peter Gleick dell’Accademia delle Scienze, mentre il musicista Mikel Jollett ha notato: “Kamala Harris ha speso 375 dollari per una pentola. Donald Trump ne ha spesi 130 mila per un’amante. Indovinate per quale di queste due cose i Repubblicani sono arrabbiati”.

GOP raised hell over VP Harris’s $350 cooking pot that she bought using her own money

But they are completely silent on the BILLIONS Jared Kushner will now get from Saudi Arabia & Crown Prince Bone Saw

He curried favor with MBS using OUR money & American weapons and prestige

— Lindy Li (@lindyli) November 27, 2021