Kalush Orchestra, all’asta il trofeo dell’Eurovision per acquistare droni per l’esercito ucraino

Novecentomila dollari, circa 838 mila euro. È quanto ricavato dai Kalush Orchestra, vincitori dell’Eurovision Song Contest 2022, dalla vendita del trofeo per il primo posto a Torino due settimane fa. La band ucraina ha infatti venduto il microfono di cristallo in un’asta su Facebook. I proventi serviranno per acquistare tre nuovi droni PD-2 in dotazione ai militari di Kyiv per contrastare l’avanzata dell’esercito russo. Spazio anche al finanziamento di una nuova stazione di controllo a terra, base fissa da cui guidare i velivoli radiocomandati senza pilota. Lo ha annunciato Serhiy Prytula, presentatore televisivo ucraino che ha tenuto l’asta.

Kalush Orchestra, all’asta anche il cappellino rosa del frontman

«Ragazzi siete stati fantastici», si legge nel post ufficiale sull’account della band dopo la chiusura dell’asta. «Apprezziamo tutti coloro che hanno deciso di fare una donazione». I Kalush Orchestra hanno poi ringraziato in particolar modo il team Whitebit che ha acquistato il trofeo dell’Eurovision Song Contest per 900 mila dollari. Si tratta di una società di criptovalute europea da due milioni di iscritti, che ha effettuato la transizione in Ethereum. Non finisce però qui. Come ricorda Sky News britannico, la band ha venduto in una lotteria anche il cappellino rosa del frontman Oleh Psiuk. Chiunque ha potuto partecipare, fino al 28 maggio scorso, con un piccolo contributo di cinque euro per sostenere la popolazione in difficoltà. Prythula ha confermato che la lotteria per il berretto ha totalizzato 370 mila dollari con la partecipazione di circa 31 mila persone da 56 Paesi differenti.

Il video del brano e il ritorno sul campo di battaglia

I Kalush Orchestra non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al popolo ucraino già durante l’Eurovision. Nel corso della loro prima esibizione, il cantante Psiuk aveva lanciato un messaggio all’Europa per aiutare Mariupol e l’acciaieria Azovstal, oggi in mano ai russi. La band aveva persino rischiato l’esclusione dalla manifestazione, in quanto l’evento non permette slogan politici. «Era un prezzo che avrei pagato volentieri pur di lanciare il mio messaggio», aveva dichiarato il cantante, anche se i giudici hanno ritenuto l’appello di stampo umanitario. Nella finalissima, la canzone dei Kalush Orchestra, Stefania, ha ottenuto ben 631 voti, 440 dei quali dal televoto. Il brano ha ottenuto riconoscimenti da tutti i Paesi, risultando il preferito in 28 nazioni differenti. «Difficile dire cosa succederà ora», aveva poi detto la band dopo la premiazione. «Torneremo in Ucraina e siamo pronti a combattere, quando e come possiamo».

Intanto, da due settimane è online su Youtube il video ufficiale di Stefania, girato nelle città martoriate dai bombardamenti. Le immagini infatti inquadrano la situazione a Bucha, Irpin, Gostomel e Borodyanka. Al momento, il video sul canale ufficiale della band conta già 19 milioni di visualizzazioni.