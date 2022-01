Kalipè stasera su Rai2: ospiti e luoghi visitati nel corso della puntata

Stasera 19 gennaio, alle 21,20 su Rai2, torna Kalipè – A passo d’uomo, il programma di Massimiliano Ossini. Il nuovo appuntamento racconterà come sempre le bellezze del nostro pianeta fra natura, ricerca scientifica e salvaguardia ambientale. Assieme al conduttore anche ospiti del mondo dello spettacolo ed esperti naturalisti e biologi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile vedere anche le puntate precedenti.

Kalipè – A passo d’uomo, anticipazioni e ospiti di stasera 19 gennaio 2022 su Rai2

La puntata di Kalipè – A passo d’uomo inizierà come da tradizione sullo Skyway Monte Bianco, dove Rai ha piazzato lo studio più in alta quota della tv. Qui Massimiliano Ossini, sulle note di L’Isola che non c’è, accoglierà la cantautrice napoletana Simona Molinari. Con lei si discuterà dell’importanza del silenzio e soprattutto di saper ascoltare l’altro e l’ambiente circostante. Si viaggerà poi verso le Hawaii per raccontare le meraviglie della foresta di Mauri, la cui biodiversità è sempre più in pericolo. Per migliaia di anni, sfruttando la sua posizione fra America e Giappone, l’isola è rimasta incontaminata, ma nell’ultimo secolo è cambiato tutto. In soli 100 anni, l’uomo vi ha portato specie animali e vegetali invasive che, per svilupparsi, stanno distruggendo la flora locale.

Un sogno che si realizza… 🌎📺 ➡ @massimilianotv ritorna domani in prima serata con "Kalipè – A passo d'uomo"👉 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/TwT0JAGHQG — Rai2 (@RaiDue) January 18, 2022

Il viaggio di Kalipè proseguirà poi in Islanda, per parlare di un’isola vulcanica nata solamente 60 anni fa. Il governo locale ha impedito immediatamente le visite turistiche, sperando di preservare la zona per gli studi scientifici. Dalle piante agli uccelli migratori, fino ai semi che giungono via mare, ogni aspetto potrebbe infatti risultare fondamentale per capire ancora meglio la natura e i suoi sviluppi. Massimiliano Ossini e la sua troupe hanno ottenuto un pass speciale, rilasciato solo dopo un attento processo di decontaminazione. In chiusura, si tornerà ancora una volta alle Maldive per spiegare la formazione dei 22 atolli con le loro oltre 1200 piccole isole. L’Università Bicocca di Milano studia da anni un metodo per proteggere la zona qualora dovesse verificarsi un innalzamento considerevole del livello del mare. Studi che potranno esser utili anche per difendere e salvaguardare gli 8000 chilometri di coste italiane.