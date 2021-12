Kalipè stasera su Rai2: temi, luoghi e personaggi del documentario condotto da Massimiliano Ossini

Nuovo appuntamento alla scoperta della Terra e delle sue meraviglie naturali. Stasera 29 dicembre, alle 21,20 su Rai2, parte il ciclo di documentari Kalipè – A passo d’uomo con la conduzione di Massimiliano Ossini. Cinque appuntamenti per conoscere la bellezza del nostro pianeta ma anche la sua fragilità e i modi per tutelarla. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Kalipè – A passo d’uomo, anticipazioni e ospiti di stasera 29 dicembre 2021 su Rai2

Il programma di Massimiliano Ossini si ispira al libro omonimo del conduttore del 2021 (Rai Libri, 17,10 euro) e deve il suo nome al termine himalayano che indica Passo lento e corto. Nei cinque appuntamenti, il conduttore presenterà servizi originali e reportage inediti da uno studio sullo Skyway Monte Bianco, da cui aprirà finestre su tutto il mondo per mostrare al pubblico lo spettacolo della natura. Non mancheranno anche interviste e contributi esterni a personaggi del mondo dello spettacolo ed esperti della scienza per un mix che intende unire divulgazione, ricerca e intrattenimento con uno sguardo al sociale e all’ambiente.

L’omaggio di Nek a Battiato e il deserto spagnolo di Sergio Leone

La prima puntata di Kalipè – A passo d’uomo, che con il suo titolo La cura omaggia il grande Franco Battiato, si avvarrà della partecipazione di Nek. Il cantautore interpreterà proprio il suddetto brano, prima di condividere con Ossini e con il pubblico il suo impegno nell’ecologia e nella salvaguardia dell’ambiente. Il viaggio proseguirà poi in Spagna, nel deserto di Tabernas, celebre per aver ospitato il set di alcuni film di Sergio Leone. A lui si renderà omaggio tramite le musiche del Maestro Ennio Morricone. Sarà occasione anche per parlare dell’avanzata del deserto in Europa. Dal caldo si tornerà poi al freddo per parlare dei ghiacciai. In studio interverrà il glaciologo Roberto Colucci, che racconterà della sofferenza delle aree nel mondo per colpa del cambiamento climatico. Grazie all’esperto ci si sposterà dunque in Islanda per ammirare il più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajokull.

La casa toscana di Sting e la ricerca italiana alle Maldive

Si tornerà poi in Italia, nello specifico in Toscana, dove ad attendere i telespettatori ci sarà Sting. Il cantautore britannico, ex frontman dei Police, assieme alla moglie Trudie racconterà dalla sua casa italiana la sua passione per l’agricoltura e l’ambiente. Partendo da Message in a Bottle, brano dei Police con la voce di Sting, Massimiliano Ossini chiederà ai due coniugi di scrivere un messaggio personale per tutelare la Terra, un SOS che sarà poi chiuso in una bottiglia e conservato sul Monte Bianco. Infine, ultima tappa di Kalipè – A passo d’uomo saranno le Maldive, dove Massimiliano Ossini si recherà con un team dell’Università Bicocca di Milano per raccontare il lavoro italiano di salvaguardia del corallo.