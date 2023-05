Un esercito contro l’Occidente: l’idea di Kadyrov

Mosca starebbe cercando di sviluppare nuove compagnie militari private alternative al Gruppo Wagner, abbastanza efficace sul campo ma difficile da controllare come dimostrano le “intemperanze” del fondatore Evgeny Prigozhin, che da mesi sta sfidando apertamente il ministro della Difesa Sergei Shoiugu e il capo dello Stato Maggiore Valery Gerasimov. Il capo della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov, si è spinto oltre affermando di voler creare «un esercito di altissimo livello che possa viaggiare in tutto il mondo per proteggere i popoli oppressi dai Paesi che si definiscono i più democratici».

Kadyrov vuole una squadra di patrioti, pronti a sacrificare la vita per ripristinare l’ordine

Kadyrov, che aveva già dichiarato di voler fondare una compagnia militare privata dopo il suo ritiro dalla vita politica, ha affermato di avere in mente una squadra esclusiva di patrioti, pronti a sacrificare le loro vite per ripristinare l’ordine. Le sue reclute, ha aggiunto, non dovranno essere motivate dalla desiderio di denaro. «È un percorso molto difficile, ma lo stiamo seguendo», ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa presso l’Università delle Forze Speciali russe.

Kadyrov già a febbraio aveva detto di voler guidare un esercito di mercenari

Kadyrov aveva parlato per la prima volta del suo piano di guidare un esercito di mercenari a febbraio, lodando l’efficacia del gruppo di mercenari Wagner nel suo canale Telegram, promettendo che un giorno avrebbe gareggiato con il suo «caro fratello» Prigozhin. Alle prime battute d’arresto in Ucraina, i due “falchi” hanno iniziato a criticare apertamente i vertici dell’esercito russo, cosa che il fondatore del Gruppo Wagner sta facendo ancora oggi. Il leader ceceno, invece, ha successivamente assunto una posizione più cauta dall’inizio del 2023, dichiarando di avere «ottimi rapporti» con il ministero della Difesa.

