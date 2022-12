L’appello di Kadyrov ai musulmani: «Uniamoci contro la Nato»

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha invitato i musulmani in tutto il mondo a unire gli sforzi contro la Nato, con un messaggio postato su Telegram in lingua cinese. Lo riporta l’Ukrainska Pravda. «L’Alleanza del Nord Atlantico minaccia l’esistenza del mondo intero. Ma la Russia ha sfidato tutte le previsioni occidentali e ha sfidato questo male e ha marciato con fiducia verso la vittoria. Non lasciate che la Nato si imponga, o verranno a calpestare la vostra patria in men che non si dica!», scrive Kadyrov.

«I loro soldi e le loro armi non sono niente in confronto alla nostra fede»

«Negli ultimi cento anni, gli Stati Uniti e l’Europa hanno organizzato decine di guerre, colpi di stato militari e invasioni. Milioni di civili sono diventati le loro vittime. E ora la minaccia ancora più grande è quella di distruggere tutti i valori morali. Vogliono trasformarci in animali facilmente manipolabili», prosegue Kadyrov nel suo messaggio. «Facciamo appello all’intero mondo islamico, a tutte le persone sane di mente, affinché si uniscano contro il nostro comune nemico! I loro soldi e le loro armi non sono niente in confronto alla nostra unità, volontà e fede nel nostro Creatore!», prosegue il leader ceceno, le cui unità sono impegnate al fianco delle truppe russe nell’invasione dell’Ucraina.

L’accusa a Papa Francesco di «seminare odio tra i popoli»

Due settimane fa Kadyrov aveva accusato Papa Francesco, «vittima della propaganda», di «seminare odio tra i popoli», sottolineando che «in quanto guida spirituale di milioni di cattolici, avrebbe dovuto condurre una retorica più pacifica». Bergoglio aveva indicato i soldati ceceni e buriati come i più crudeli tra quelli impegnati al fronte. «Prima dell’intervento della Nato negli affari interni dell’Ucraina non abbiamo mai avuto problemi con il popolo ucraino. Cosa che non si può dire delle azioni del gregge del Papa nella persona degli istruttori della Nato che cercano di trasformare quanti più militari ucraini possibile in carne da cannone. Non abbiamo alcun desiderio di ucciderli, soprattutto quando si arrendono».