Kabir Bedi chi è: carriera e vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip stasera su Canale 5

Mancano davvero poche ore a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 3 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Nonostante l’atmosfera natalizia, la casa più spiata d’Italia è stata teatro di duri scontri e dissapori tra gli inquilini. Che, dopo ormai più di 3 mesi di reclusione, iniziano a mostrare i primi segni di insofferenza. Un malumore generale che, questa sera, potrebbe essere messo in pausa dall’entrata di una new entry e dalle sorprese che attendono i vip.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata di stasera

Grande Fratello Vip: una nuova nomination, le ultime novità sugli scontri e l’arrivo di Kabir Bedi

A giocarsi la permanenza del programma, stasera, saranno 4 celebrità: Barù Gaetani, Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Come ogni settimana, toccherà al pubblico, attraverso il televoto, scegliere chi potrà rimanere in gioco e chi, invece, sarà costretto a fare le valigie e a mettere un punto alla sua avventura televisiva. Spazio, poi, alle furibonde liti che hanno animato le festività: da quella di Jessica Selassié e Sophie Codegoni, un’amicizia messa alla prova dall’attrazione delle due ragazze per l’ex concorrente di Temptation Island Basciano, a quella tra Lulù Selassié e Soleil Sorge, che hanno discusso perché l’influencer italo-americana avrebbe nascosto del tartufo in camera all’insaputa del gruppo. Il focus della serata, tuttavia, sarà senza dubbio l’entrata di Kabir Bedi come nuovo concorrente. In vista del prolungamento della trasmissione fino a metà marzo, l’attore è pronto a farsi conoscere dal resto della comitiva e a conquistare la fiducia e la simpatia dei telespettatori.

Grande Fratello Vip: carriera e vita privata di Kabir Bedi, nuovo concorrente del reality

Grande Fratello Vip: dai fotoromanzi a Sandokan

Nato a Lahore, Pakistan, nel 1946, Kabir Bedi è uno dei volti più noti del cinema e della tivù italiana e internazionale. Dopo aver lavorato nel mondo dei fotoromanzi, è stato nel 1976 che ha raggiunto la fama internazionale quando il regista italiano Sergio Sollima l’ha scelto come interprete di Sandokan, il pirata malese nato dalla penna di Emilio Salgari, per l’omonimo sceneggiato andato in onda su Rai 1 e ben presto diventato un vero e proprio cult per adulti e bambini. Il grande successo ottenuto con la loro prima collaborazione, ha portato la coppia a lavorare nuovamente insieme in altri due adattamenti delle opere di Salgari: Il Corsaro Nero, uscito nel 1976, dove Bedi veste i panni del protagonista principale e La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!, una sorta di sequel che, trasmesso nel 1977, gli ha permesso di ritornare sul piccolo schermo nelle vesti della Tigre di Mompracem.

Messo momentaneamente in pausa il viaggio di Sandokan, è stato solo dopo più di trent’anni che Bedi ha accettato di riportarlo in vita, attraverso la miniserie Il ritorno di Sandokan, curata da Enzo G. Castellari. Un percorso ricco di novità e colpi di scena che, tuttavia, non ha raccolto il feedback dei primi progetti. Tra il 1983 e il 1995, il curriculum di Bedi si è arricchito di numerosi lavori di spicco, tanto nel cinema quanto in tivù: da Octopussy – Operazione Piovra, uno dei film della saga di James Bond nel quale ha avuto l’onore (e l’onere) di prestare volto e voce al perfido Gobinda, facendosi conoscere anche dal pubblico americano, a General Hospital, passando per Dynasty, Magnum P.I e Beautiful. Dopo qualche anno di pausa lontano dai riflettori, dal 2005 in poi ha monopolizzato la scena bollywoodiana, prendendo parte a oltre sessanta film (fino, più o meno, al 2017), è stato scelto come naufrago per la seconda edizione de L’Isola dei Famosi, è entrato nel cast della quinta stagione di Un medico in famiglia e ha fatto un piccolo cameo nel film A/R Andata + Ritorno di Marco Ponti. Oltre alla recitazione, ha avuto modo di lavorare anche nella pubblicità e in radio, nello show serale di Radio 2 Chat. La sua ultima creatura è un memoir, Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana, un’autobiografia in cui ha provato a ripercorrere le tappe salienti della sua vita e del suo percorso professionale.

Grande Fratello Vip: vita privata di Kabir Bedi

La vita sentimentale di Kabir Bedi è stata particolarmente travagliata. Dal 1968 al 1973 è stato sposato con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. Qualche anno dopo il divorzio, nel 1979, ha convolato in seconde nozze con Susan Humphreys. Dalla loro unione è nato il figlio Adam, anche lui attore. La fine del secondo matrimonio gli ha permesso, dopo tempo, di incontrare quella che sarebbe diventata la sua terza moglie, Nikki Vijaykar. Una relazione che, come le precedenti, non è riuscita a resistere al tempo. Oggi è felicemente sposato, da gennaio 2016, con Parveen Dusanj.