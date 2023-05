Käärijä, chi è il cantante che rappresenta la Finlandia all’Eurovision 2023

Jere Pöyhönen, nome d’arte Käärijä, è un cantante nato ad Helsinki il 21 ottobre 1993 che quest’anno rappresenta la Finlandia all’Eurovision 2023. Vediamo qualche curiosità su di lui e quali sono le principali esperienze della sua carriera.

Chi è Käärijä, il cantante che rappresenta la Finlandia all’Eurovision 2023

Käärijä inizia da piccolo ad avere la passione per la musica. Comincia a suonare la batteria e si avvicina successivamente alla musica rap con canzoni scritte da lui che parlano principalmente di gioco d’azzardo. Inizia a pubblicare in modo indipendente le sue canzoni fino al 2017, quando firma il suo primo contratto con la Monsp Records, etichetta con la quale pubblica il doppio singolo Koppi tules/Nou roblem. L’anno seguente esce l’EP Pelia e nel 2020 l’album di esordio, Fantastista, che riscuote un buon successo di pubblico.

Nel 2023 partecipa all’Uuden Musiikin Kilpailu, il festival nato per selezionare il cantante rappresentante della Finlandia all’ESC. Manifestazione che Käärijä vince con il brano Cha cha cha e che di diritto lo porta alla kermesse europea, in programma a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Il brano Cha cha cha

La sua canzone è un mix di generi tra rap, musica elettronica, metal e schlager ed è stata scritta con il contributo di celebri produttori come Johannes Kiro Naukkarinen e Aleksi Nurmi. Una contaminazione di stili musicali che rispecchiano la personalità eccentrica del giovane rapper finlandese che si sta facendo apprezzare dal pubblico europeo.

Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale si conosce molto poco e non sono emerse indiscrezioni. Non è noto se il cantante sia o meno fidanzato. Sappiamo che ha due fratelli minori e che gioca d’azzardo, come lui stesso ha rivelato in un’intervista. Ha iniziato a giocare quando aveva solo 15 anni ma per lui non è mai stato un problema in quanto lo considera un hobby.