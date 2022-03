Il K-Pop incontra la musica indiana tra duetti, cover e contaminazioni

Sin dagli esordi, la musica k-pop si è sempre dimostrata propensa ad accogliere e incorporare richiami e influenze riconducibili ad altri generi. Il rap, l’hip hop, la trap e l’R&B, ad esempio, si sono spesso ‘insinuati’ nelle sonorità made in Corea e diverse sono state le collaborazioni con gli artisti di colore che hanno contribuito a lanciare sul mercato un’affascinante commistione di background diversi. Ma il panorama black non è l’unica dimensione a cui il Korean pop si è avvicinato: negli ultimi anni, infatti, sono state sempre di più le occasioni che hanno portato solisti e gruppi come gli NCT 127, tra i più popolari del momento, ad arricchire la propria discografia di prestiti dal repertorio indiano e featuring con cantautori affermati e talentuosi esordienti.

Come nasce il sodalizio tra k-pop e musica indiana

Quando, nel 2021, i fan degli NCT 127 si sono ritrovati sui social un piccolo spoiler del loro nuovo singolo, Favourite (Vampire) sono letteralmente andati in visibilio. A orecchie poco esperte, quel teaser non aveva nulla di particolare o insolito ma i cultori delle colonne sonore prodotte per i coloratissimi lungometraggi di Bollywood hanno riconosciuto, tra le righe, un brano decisamente familiare. La band, infatti, aveva campionato una parte di Are Re Are, celebre hit degli Anni 90 resa famosa dal film Dil To Pagal Hai e intonata dai protagonisti Shah Rukh Khan e Madhuri Dixit. Attraverso un accurato lavoro di sintetizzatori, in sostanza, avevano prelevato il ben noto fischiettio del pezzo e lo avevano trasformato in un suono dagli accenti elettronici.

«Oltre a questo, hanno anche preso una porzione della melodia della seconda parte del brano e l’hanno modificata, in modo da farla vibrare in maniera diversa rispetto all’originale. Proprio come succede nell’hip hop», ha spiegato alla Bbc il musicista e producer Anshuman Sharma, tra i più attivi nel settore della commistione tra i due mondi. Che, agli occhi dei fan indiani, sono sempre stati molti più simili e compatibili di quanto potesse sembrare. «Per molto tempo, registi e produttori, quando si mettevano a lavorare sul sottofondo delle pellicole bollywoodiane, tendevano a cadere facilmente nella copia. Prendevano un pezzo K-pop e lo ricalcavano di sana pianta perché lo riconoscevano quasi come familiare. Ultimamente, per fortuna, non è più così. C’è stata parecchia evoluzione e l’influenza reciproca tra le due parti le avvicina, creando connessioni straordinarie», ha spiegato Riddhi Chakraborty, editor di Rolling Stone India.

Dal Manipur al mondo

L’espansione del pop sudocoreano in India è iniziata a partire dal nord-est del Paese, in particolare dallo stato del Manipur dove un divieto imposto dai ribelli separatisti sulla diffusione dei film di Bollywood ha acceso l’interesse per i k-drama e, successivamente, anche per la musica. Da quel momento, il genere è stato protagonista di un vero e proprio exploit. I festival a tema, iniziati una decina di anni fa con meno di un centinaio di partecipanti, oggi attraggono migliaia di persone. Così come, sulle piattaforme di streaming, i singoli macinano numeri da record. Un susseguirsi di traguardi che ha convinto produttori del calibro di Appu Krishnan e Tushar Apte, tra i più noti del Paese, a collaborare con alcune delle band più seguite della scena di Seul e dintorni.

«Quel che è interessante è che si stanno conoscendo e piacendo sempre di più», ha precisato Chakraborty, «lo fanno, di frequente, attraverso filmati e clip di esibizioni live. Le k-star scoprono performance dei colleghi indiani e questi ultimi studiano gli artisti coreani. Molti feat sono nati proprio da questa dinamica». È il caso dell’incontro tra il cantautore indiano Armaan Malik e il musicista Eric Nam. Un sodalizio che, nato nel 2021, ha portato al lancio della ballad Echo assieme all’indo-americano KSHMR, il primo singolo in inglese di Malik e, soprattutto, la prima partnership d’alto livello del settore. «Le due industrie musicali sono simili su più fronti», ha sottolineato Nam, «rispetto agli Stati Uniti, ad esempio, il processo di scrittura è molto più complesso e lavorato, meno automatico e immediato».

Da Wengie ad AleXa, le k-star guardano alla scena musicale indiana

Questo contatto ha dato avvio a una serie di fortunate convergenze. A febbraio dello stesso anno, l’etichetta della popstar sudcoreana AleXa ha scritto ad Ashwin Bhaskar, artista indie, per chiedergli se avesse voglia di duettare con lei in una cover della canzone Tattoo. Per la distanza fisica e l’emergenza sanitaria in corso i due non si sono incontrati dal vivo né hanno addirittura parlato via Zoom: per mesi, si sono limitati a scambiarsi file audio fino a chiudere il lavoro e diffonderlo sul web. «È stata creata solo ed esclusivamente in Rete, penso proprio sia questo il futuro delle collaborazioni musicali», ha aggiunto Bhaskar.

Ma non è tutto. Ancora prima, nel 2020, la cantante Wengie aveva lavorato col duo indiano Shalmali e Ikka sul singolo Thing You Want, integrando nel beat, già ricco di elementi di EDM e trap, un tradizionale bhangra, tipico del folklore del Punjabi. «Le melodie delle due culture sono musicalmente molto complesse, ecco perché si incastrano bene», ha puntualizzato Sharma, «ricorrono determinati strumenti, come i bassi, il flauto o la tabla affini a entrambi i mood. Ecco perché l’interscambio, quando non snatura nulla e non plagia, è garanzia di successo quasi assicurato».