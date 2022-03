Dove vedere Juventus – Villareal di Champions League? Orario, arbitro, formazioni

Sfida da dentro o fuori all’Allianz Stadium, dove stasera 16 marzo alle 21 si affronteranno Juventus e Villareal. I bianconeri, unica formazione italiana ancora in Champions League, proveranno a tenere alto lo stendardo nazionale cercando di staccare il pass per i quarti di finale. Ancora tutto aperto dopo l’1-1 di tre settimane fa, quando Parejo rispose al vantaggio lampo di Dusan Vlahovic. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video.

«Sarà una finale secca da giocare in casa», ha detto l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Da quest’anno infatti non vale più la regola del gol doppio in trasferta, pertanto i bianconeri non potranno difendere la rete in Spagna dell’andata. «Non so se abbiamo la qualità per arrivare fino in fondo, ma servirà l’ambizione per provarci». Dall’altro lato del campo di sarà però una formazione che in panchina vanta un vero mago delle coppe. Unai Emery infatti in campo internazionale ha fatto bene su tutte le panchine, conquistando quattro Europa League, l’ultima proprio lo scorso anno con il sottomarino giallo. «La Juventus è favorita, ma noi ci proveremo», ha sentenziato l’allenatore degli spagnoli. Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà Paweł Raczkowski, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

Juventus – Villareal, le probabili formazioni di stasera 16 marzo 2022 su Amazon Prime Video

Qui Juventus, in panchina Chiellini e Dybala

Buone notizie per Massimiliano Allegri che, almeno per la panchina, recupera due pilastri della squadra. In gruppo ci saranno infatti Chiellini e Dybala, con l’argentino pronto a entrare in corso d’opera qualora se ne presentasse necessità. Ancora out invece Alex Sandro, che ha accusato un ulteriore fastidio al polpaccio. Per il resto, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 che vedrà De Ligt e Rugani davanti al portiere Szczesny, mentre sulle corsie laterali ci saranno De Sciglio e Danilo. A centrocampo fiducia per Arthur, apparso in crescita, al fianco di Locatelli, con Rabiot e Cuadrado a completare il quartetto. Fondamentale la presenza del colombiano, che in fase offensiva diventa il terzo uomo d’attacco. Davanti, dopo il turno di riposo, tornerà Dusan Vlahovic al fianco di Alvaro Morata.

Qui Villareal, due novità rispetto all’andata per Emery

Rientrati gli allarmi in casa Villareal, che fino a pochi giorni fa temeva di dover fare a meno di Raul Albiol. L’ex difensore del Napoli ha recuperato dal problema muscolare accusato in Liga e sarà in campo con Pau Torres davanti al portiere Rulli. A sinistra dovrebbe esserci Pedraza, mentre a destra troverà spazio Aurier, prima novità rispetto al match dell’andata. A centrocampo ci saranno Capoue e l’autore del pareggio allo Stadio della Ceramica Parejo, mentre sulle fasce spazio a Chukwueze e Trigueros. Quest’ultimo sostituirà Alberto Moreno, operato pochi giorni fa al legamento crociato del ginocchio destro. In attacco spazio a Lo Celso e Danjuma, mentre si accomoderà in panchina Gerard Moreno, assente in Spagna per infortunio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma. All.: Emery.