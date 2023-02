Juventus, l’indiscrezione sugli stipendi: altri 20 punti di penalizzazione

Il Corriere dello Sport ha riportato una nuova indiscrezione sulla Juventus e sul caso stipendi che la vede coinvolta. Secondo le informazioni raccolte, la squadra di Torino rischierebbe una penalizzazione di 20 punti. Se ciò dovesse accadere, i bianconeri precipiterebbero in classifica, sprofondando al 20esimo posto.

Le indiscrezioni sulla Juventus e sul caso stipendi

Secondo il Corriere dello Sport, il procuratore capo della Figc, Giuseppe Chinè, sta lavorando sul secondo filone di indagini che riguarda la Juventus e che analizza nel dettaglio la manovra stipendi del club bianconero. Stando a quanto filtra dagli ambienti vicini alla Procura, Chinè sembra essere deciso a chiedere non meno di 20 punti di penalizzazione per la squadra di Torino. Si tratterebbe di una vera e propria stangata per la Juve che in questo campionato ha già subito una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.

Ad ogni modo, per ora non c’è nulla di concreto, quindi i tifosi juventini e i sostenitori del club non dovrebbero andare in panico. Tuttavia, sicuramente nelle prossime ore si potranno avere nuove informazioni sull’eventuale ulteriore penalizzazione della Juventus in campionato.

La difesa legale della squadra

Se da una parte la Procura continua ad indagare e a portare avanti i diversi casi, dall’altra la Juventus si prepara a difendersi su più tavoli. In primo luogo, la squadra bianconera starebbe preparando una difesa contro il caso plusvalenze, cercando di ribaltare la sentenza e di annullare i 15 punti di penalizzazione per un vizio di forma. Difatti, secondo il team legale della Juve, la Procura federale avrebbe avviato il procedimento contro la squadra fuori tempo massimo. Provare ciò sarà essenziale per tentare di annullare la penalizzazione ricevuta in campionato.

Sicuramente poi, se ci dovessero essere risvolti sulla manovra stipendi, la Juve preparerebbe un’ulteriore difesa, cercando in qualsiasi modo di non perdere punti in classifica, così da non rischiare un’eventuale retrocessione in Serie B.