Adani insultato allo Juventus Stadium, lui risponde: «Pazienza»

Juventus-Siviglia tiene banco sui social, ma non soltanto per il pareggio in extremis che tiene vive le speranze bianconere, grazie al gol di Gatti in pieno recupero e all’1-1 nella semifinale d’andata di Europa League (di En-Nesyri la rete del momentaneo vantaggio degli spagnoli). Il nome caldo, come spesso accade quando gioca la Juve, è quello di Lele Adani. L’ex calciatore ha commentato dallo Stadium il match ed è stato accolto da parte della curva bianconera con un coro di insulti: «Adani uomo di me…». Lui, in serata, ha risposto con eleganza e ringraziato chi, invece, lo ha accolto bene.

Gli insulti ad Adani dopo lo scontro con Allegri

Adani viene preso di mira per i rapporti non proprio amichevoli che l’opinionista ha da tempo con il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. A novembre l’ex difensore ha criticato il modo in cui giocano i bianconeri: «Trovatemi cinque partite buone con lui, puoi avere la dignità di trovare scuse, altrimenti zitti e vergognarsi». E più volte i due sono arrivati ai ferri corti, anche durante diverse interviste post partita.

Adani post gara: «Grandissima serata»

«Eccoci qui ragazzi, facciamo un bilancio», ha esordito Adani in serata, non appena rientrato a casa. «Allora, siamo tornati a casa adesso da Torino, è stata una grandissima serata, molto emozionante, vibrante. Io devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all’Allianz Stadium, gli steward, i tecnici che ci hanno messo in condizione di fare bene il nostro lavoro, i tecnici lì a bordo campo, tutte le persone che hanno lavorato anche fuori. Anche la gente che è stata così carina da accogliermi al parcheggio, tutti i tifosi della Juve, mi ha fatto piacere fare delle foto e scambiare delle chiacchiere con voi».

Adani: «C’è stato chi non la pensava così»

Poi il passaggio chiave sugli insulti: «C’è stato anche qualcuno che, diciamo così, non la pensava così, pazienza… però l’importante è che stata una grande serata di calcio. Il calcio è al centro di tutto, portiamogli rispetto. Il senso del mio lavoro è questo e sono contento di averlo fatto col solito amore, la solita passione, il solito entusiasmo. Grazie a tutti. L’obiettivo è sempre arrivare alla testa e al cuore delle persone, non smetterò mai di farlo. Grazie alle tante persone che mi seguono e ci seguono. Viva el futbol».