Juventus, Pavel Nedved nei guai dopo i video di una notte brava

La Juventus non ha giocato di domenica, ma non è stato un ultimo giorno di settimana tranquillo per la società bianconera. O, almeno, per il suo vicepresidente. Nella tarda serata del 28 agosto, infatti, è diventato virale un video che mostra Pavel Nedved all’interno di un locale con amici e amiche, mentre si cimenta in una sorta di “trenino” decisamente ravvicinato assieme ad alcune ragazze, con tanto di palpeggiamenti.

Esta disfrutando bastante nedved pic.twitter.com/y56eEjI2Zr — JUVENTUS ARGENTINA (@JUVEARGENTINA__) August 28, 2022

Nedved, i due video diventati virali sul web

Nel video si può vedere Nedved ripreso mentre balla con tre ragazze in un locale, toccando il seno di una di esse. E, per rimanere in tema calcistico, non c’è bisogno del Var per la conferma del tocco di mano. Della serata (presumibilmente) alcolica circola anche un secondo video, nel quale Nedved (a meno che non si tratti di un sosia, visto che si vede soltanto di spalle) si allontana dal locale da solo a fine serata. Con evidenti difficoltà di deambulazione, in equilibrio decisamente precario. Il video è sconveniente per tutta la dirigenza bianconera, considerando l’importante incarico ricoperto da Nedved alla Juventus.

Ma sono necessarie due precisazioni. Il filmato privato è stato diffuso ieri, tuttavia non ci sono certezze su quando sia stato girato, né dove. Nedved, inoltre, si è separato dalla (ex) moglie Ivana da circa due anni. Anche se nelle ultime settimane sono emerse indiscrezioni su una relazione con la cantante e attrice Dara Rolins e un paio di anni fa era stato paparazzato con l’allora 23enne Lucie Anovinova, tra il pubblico di una gara di equitazione in Inghilterra, ci sono buone possibilità che la festa “incriminata” si sia svolta in un periodo in cui il vicepresidente bianconero era single.

Il mio vicepresidente è stanco di Allegri ball 🤦‍♀️ #Nedved pic.twitter.com/eFwNbLSGsd — 🇱🇧💎 (@__Zeynep87) August 29, 2022

Nedved, le reazioni social tra rabbia e ironia

La diffusione del video ha provocato reazioni opposte sui social: da una parte chi critica il vicepresidente juventino, chi invece lo difende, in quanto libero di divertirsi come ogni altra persona. Le due “fazioni” stanno usando in larga parte l’arma dell’ironia: «Nedved instancabilmente al lavoro per il mercato della Juve», «Da “fino alla fine” a “barcollo ma non mollo”», «Dopo una partita della Juventus viene a tutti la voglia di ubriacarsi per dimenticare lo scempio di gioco». Ma c’è anche chi l’ha presa sul serio: «Sperando che non sia l’unico, penso che sia giunta l’ora che Pavel Nedved tolga il disturbo all’interno della società Juve». Nessun commento ufficiale è arrivato per il momento né da parte del diretto interessato né del club bianconero.

Nedved, così lontano dallo stile Juve

Non è certo la prima volta che Nedved finisce nell’occhio del ciclone per comportamenti non esattamente in linea con lo “stile Juve“. A dicembre 2020, Nedved (insieme al direttore sportivo Fabio Paratici) è stato squalificato e multato dal giudice sportivo della Serie A «per avere reiteratamente, dal 35esimo del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti sul campo direttamente dal Direttore di gara». A marzo 2021, dopo l’eliminazione contro il Porto in Champions League, il vicepresidente bianconera aveva sfogato tutta la sua rabbia prendendo a calcio dei cartelloni della Uefa posizionati a bordo campo. E nelle ultime complicate stagioni juventine, in cui la dirigenza è sembrata allo sbando, ci sono stati anche altri episodi in cui Nedved è apparso, agli occhi dei tifosi, inadeguato al ruolo che ricopre, tra proteste e sfoghi eccessivi. Troppo “sanguigno”, troppo lontano dallo stile Juve, dettato ai suoi tempi dell’Avvocato.

Nedved-Allegri, uno ormai è di troppo

Non si può parlare di Nedved senza citare l’allenatore Max Allegri, tornato in sella (per usare una metafora ippica a lui tanto cara) dopo essere stato allontanato proprio per volere del vicepresidente, che aveva voluto Maurizio Sarri. Il bel gioco non era arrivato, uno scudetto in tempo di lockdown sì. Poi la stagione con l’esordiente Andrea Pirlo, esonerato dopo un’annata condita comunque da due trofei per far spazio al grande ritorno di Allegri. Imposto, non è un mistero, dal presidente Andrea Agnelli nonostante il parere del suo vice. “Acciughina” è sotto esame, partito così così dopo un anno caratterizzato da sterilità offensiva, mancanza di gioco, ennesima eliminazione europea avversario dato per sfavorito. Ma l’allenatore può contare su un contratto ricchissimo e su un rapporto che, con Agnelli, va oltre il campo. La sensazione è che, da tempo, uno tra Nedved e Allegri sia di troppo dalle parti della Continassa: e se il video oggetto di questo articolo fosse stato diffuso per far saltare il vicepresidente?