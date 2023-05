Juventus, patteggiamento per la manovra stipendi

Anticipata alle 10:30 di oggi l’udienza per il secondo filone del processo sportivo che vede imputata la Juventus, relativo a manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club: la società bianconera (già penalizzata di 10 punti per il caso plusvalenze) e la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè hanno raggiunto un accordo per il patteggiamento, che dovrà essere discusso di fronte al Tribunale Federale Nazionale, ovvero il primo grado di giudizio della giustizia sportiva.

Il patteggiamento prevede lo sconto di un terzo della pena

La Juventus può chiudere quindi oggi, patteggiando, una stagione decisamente tormentata non solo sul campo ma anche sul versante della giustizia sportiva. Non si conoscono i dettagli del patteggiamento, ma l’anticipo dell’udienza dopo il deferimento per la cosiddetta manovra stipendi (i giudici di primo grado dovevano riunirsi il 15 giugno) fa intuire che l’accordo sia vicino. Il patteggiamento richiesto prevede lo sconto di un terzo della pena, essendo arrivata la richiesta dopo il deferimento: prima avrebbe previsto la riduzione della metà. Resta da capire l’entità della pena che sarà concordata: solo ammenda oppure anche ulteriore penalizzazione.

In arrivo una maxi multa o ammenda più leggera penalizzazione

La soluzione più gettonata è quella della maxi multa, senza una nuova penalizzazione in classifica per la Juventus, che potrebbe dunque qualificarsi ancora per una competizione europea della prossima stagione (non la Champions League, ormai troppo lontana). C’è anche la possibilità di un’ammenda di entità minore con nuova penalizzazione, ma leggera (forse un -2), che consentirebbe alla Juve di raggiungere la qualificazione alla Conference League. L’accesso all’Europa potrebbe comunque poi essere oggetto di riflessione ulteriore da parte della Uefa. C’è poi la possibilità, remota, che il Tribunale Federale Nazionale non accetti la proposta di patteggiamento da parte di Juve e procura federale. A quel punto si andrebbe a processo.