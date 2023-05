Juventus, patteggiamento accettato: per la manovra stipendi solo un’ammenda

Nel giorno in cui sono state rese note le motivazioni della sentenza sul -10 relativo al caso plusvalenze, il Tribunale Federale Nazionale ha accettato il patteggiamento della Juventus sul filone “manovra stipendi”: ammenda di 718.240 euro per il club bianconero, che rinuncia a ogni ricorso. Con il patteggiamento, si chiudono così i procedimenti con la giustizia sportiva per la Juventus, che nella prossima stagione potrà partecipare a Europa League o Conference League, tranne brutte sorprese da parte dell’Uefa.

Chiuso il secondo filone dell’inchiesta sportiva

La partita giudiziaria sul secondo filone dell’inchiesta sportiva della Juve, ovvero sulle manovre stipendi 2019/20 e 2020/21, sulle partnership con altri club e sui rapporti con gli agenti, si chiude così con il patteggiamento chiesto dalla Juventus e accettato dal Tribunale Federale Nazionale: il club bianconero pagherà la pena pecuniaria, da dividere tra club e dirigenti coinvolti. E non subirà ulteriori punti di penalizzazione. Non è detto però che il prossimo anno la Juventus prenda parte alle coppe europee: l’Uefa potrebbe infatti decidere di escludere i bianconeri dalle competizioni per una stagione.

Agnelli ha deciso di non patteggiare

Il Tribunale Federale Nazionale ha accettato anche le altre sanzioni proposte nei confronti degli ex dirigenti bianconeri: multa da 47 mila euro per Fabio Paratici, da 35,25 mila euro per Pavel Nedved e Federico Cherubini. Sanzioni anche per Cesare Gabasio (18,5 mila euro), Paolo Morganti (15 mila), Giovanni Manna (11,75 mila) e Stefano Braghin (10 mila). L’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha deciso invece di non patteggiare: andrà a processo presso il Tribunale federale nazionale, con udienza fissata il prossimo 15 giugno.

Le parole di Gravina, presidente Figc

«C’è un momento per la verifica, l’accertamento e i giudizi, ma c’è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggior serenità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, auspicabile e condiviso ed è il risultato più bello del calcio italiano per trovare un momento di serenità», ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi. A seguito della notizia della sola ammenda comminata al club, a Piazza Affari il titolo Juventus ha guadagna il 7 per cento a 0,31 euro.