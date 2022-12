Juventus, i nomi del nuovo cda

La Juventus ha scelto i componenti del nuovo cda, che sarà votato nell’assemblea degli azionisti del 18 gennaio. Ecco i nomi: Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e i candidati indipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello.

Assemblea degli azionisti del 18 gennaio 2023 | Pubblicazione di lista per la nomina del CDA. — JuventusFC (@juventusfc) December 26, 2022

Il comunicato della Juventus

«Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8 per cento del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. Consiglio di amministrazione 1. Fioranna Vittoria Negri (*); 2. Maurizio Scanavino; 3. Gianluca Ferrero; 4. Diego Pistone; 5. Laura Cappiello (*)», si legge nella nota della società bianconera. «I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance». Domani gli azionisti della società si ritroveranno allo Juventus Stadium per (tra le altre cose) approvare il bilancio 2022.

Chi sono i cinque del cda

Maurizio Scanavino, amministratore delegato di Gedi e ingegnere delle telecomunicazioni che ha partecipato al rilancio del Gruppo Fiat guidato da Sergio Marchionne, è da poco il Direttore Generale della Juventus. Gianluca Ferrero, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, è stato invece scelto da John Elkann come presidente della Juventus: commercialista e revisore, da sempre assiste diverse società e organizzazioni legate alla famiglia Agnelli. Diego Pistone vanta 48 anni di esperienza nell’area finanza e controllo di molte società, in Italia e all’estero: si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat. Per quanto riguarda le candidate indipendenti, Fioranna Negri è l’esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi: svolge incarichi professionali in società come Fincantieri, Autostrade per l’Italia, Satispay. Laura Cappiello è invece l’esperta di diritto e degli organismi di vigilanza: in passato si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo in operazioni straordinarie Microsoft Corporation, Enel, Leonardo e altre società.