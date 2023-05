Juventus, le motivazioni della Corte d’appello Figc per il -10 del caso plusvalenze

In attesa di conoscere l’esito del patteggiamento chiesto dalla Juventus per la manovra stipendi, ecco le motivazioni per i 10 punti di penalizzazione inflitti al club bianconero per il caso plusvalenze dalla Corte federale d’appello, sezioni unite. Il documento è stato diffuso poco fa, proprio nel giorno che vede la Juve di nuovo davanti al Tribunale federale.

Come sono stati stabiliti i 10 punti di penalizzazione

«La sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati». È questa frase a chiudere le 20 pagine delle motivazioni. A far discutere – e sorridere – è come la Corte sia arrivata alla cifra di 10 punti, dopo la richiesta di 11 e una prima penalizzazione (poi annullata) di 15. Semplice: i giudici, si legge, hanno calcolato l’entità della sanzione attribuendo un peso in punti per ognuno dei dirigenti condannati. Per Paratici pesano 4 punti di penalizzazione, 3 per Agnelli, 2 per Arrivabene, 1 per Cherubini. Totale 10 punti.

«Occorre far riferimento al contributo causale di ciascuno»

«Al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare alla Juventus, occorre far riferimento, in un’ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, e alle sanzioni irrogate ai quattro Consiglieri operativi, tra cui il Presidente della società sportiva, Andrea Agnelli», si legge nelle motivazioni. «Ne consegue che un criterio di imputazione delle relative responsabilità personali si riflette sul quantum della sanzione da irrogare al sodalizio sportivo, nei seguenti termini: 1) Fabio Paratici, 30 mesi di inibizione: pesano 4 punti di penalizzazione; 2) Andrea Agnelli, 24 mesi di inibizione: pesano 3 punti di penalizzazione, atteso il ruolo rivestito di Presidente del CdA e legale rappresentante della società; 3) Maurizio Arrivabene, 24 mesi di inibizione: pesano 2 punti di penalizzazione; 4) Federico Cherubini 16 mesi di inibizione: pesa 1 punto di penalizzazione». Il proscioglimento dei dirigenti senza delega, dal vicepresidente Pavel Nedved in giù, in base al principio adottato dalla Corte, ha poi portato alla riduzione dal -15 comminato a gennaio al -10 definitivo.