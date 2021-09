Juventus-Milan: una classica del calcio italiano, che ha scritto la storia del nostro pallone. È questo l’incontro che chiude la domenica di campionato ed è già decisivo per i bianconeri, protagonisti di un inizio negativo: appena un punto in quattro giornate, sono reduci da due sconfitte consecutive. Viaggia invece a punteggio pieno il Diavolo: se vince a Torino, lascia i bianconeri a -11 dalla vetta. Le cose da sapere sul big match della quarta giornata di Serie A, in programma alle 20.45.

Juventus-Milan, le formazioni

La prima vittoria stagione della Juventus è arrivata. Con il mediocre Malmö, d’accordo, ma per i bianconeri di questi tempi è comunque una notizia importante. La squadra di Allegri cerca adesso i tre punti anche in campionato, contro il più ostico degli avversari. Il tecnico livornese opta per un 4-4-2, con Cuadrado in fascia destra e Rabiot sulla sinistra. In attacco partono Dybala e Morata, con Kean pronto a subentrare. Szczesny confermato in porta nonostante le papere di inizio stagione. In casa Milan, Pioli deve fare a meno di Ibrahimovic, così come dell’altro totem offensivo Giroud. Assente anche Calabria e in più c’è il problema Maignan, dolorante alla mano dopo la partita di Liverpool. Di punta gioca allora Rebic, assistito da Leao, Diaz e Saelemaekers. In mezzo maglia da titolare per Tonali, dietro Tomori fa il terzino destro. Anche dalla sconfitta di Anfield sono arrivati ottimi segnali e c’è grande fiducia per lo scontro diretto con la Juve.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Juventus-Milan, chi arbitra

L’arbitro di Juventus-Milan è Doveri, che sarà assistito da Carbone e Vivenzi, con Rapuano quarto ufficiale. In sala Var Di Paolo, coadiuvato da Peretti.

Juventus-Milan, dove vedere la partita

La sfida Juventus-Milan verrà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.