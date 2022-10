Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

«Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta». Nella frase di Giampiero Boniperti si racchiude non solo il carisma, ma anche il prossimo obiettivo della Juventus. Stasera 5 ottobre, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Maccabi Haifa per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Sarà l’ultima chance per la formazione di Massimiliano Allegri di restare in corsa per il passaggio agli ottavi. Al momento, la Vecchia Signora è ferma a zero punti a pari merito con gli avversari di oggi. A punteggio pieno Paris Saint-Germain e Benfica, che si affronteranno a Lisbona. Arbitro di Juventus-Maccabi Haifa sarà lo svizzero Sandro Schärer, con assistenti i connazionali Stephane De Almeida e Bekim Zoga. Quarto uomo sarà Alain Bieri, mentre al Var siederanno il tedesco Marco Fritz e l’elvetico Fedayi San.

«Dobbiamo ripartire dalla prestazione di domenica e dare continuità», ha detto Allegri in conferenza stampa. La Juventus, protagonista di un periodo molto negativo in Serie A e in Europa, ha infatti ritrovato la vittoria dopo un mese nel match contro il Bologna. Al momento i bianconeri occupano il settimo posto in campionato, a sette lunghezze dalla vetta. L’obiettivo è ritrovarsi anche in Champions League, con un occhio attento all’avversario. «Non dobbiamo sottovalutare il Maccabi, sono molto organizzati». Di contro, l’allenatore degli israeliani Barak Bakhar non intende sfigurare all’Allianz. «Se avremo occasioni le sfrutteremo», ha detto in conferenza alla vigilia. Ha poi annunciato come lui e alcuni suoi giocatori digiuneranno prima del match in virtù dello Yom Kippur ebraico.

Juventus-Maccabi Haifa, le probabili formazioni di stasera 5 ottobre 2022 su Sky Sport Uno

Qui Juventus, Allegri ritrova Di Maria accanto a Vlahovic

In vista del match di Champions League contro il Maccabi Haifa, Allegri ha in mente alcuni cambi per la sua Juventus. In porta si rivedrà, come in Serie A, il polacco Szczesny, a lungo assente per infortunio. Davanti a lui spazio per Bonucci e Bremer, mentre sulle fasce turno di riposo per Alex Sandro. Al suo posto Danilo, che dovrebbe lasciare la fascia destra a Cuadrado. In mediana conferma per Paredes e Rabiot, con Kostic sulla fascia sinistra e McKennie sul versante opposto. In avanti torna dal 1’ minuto Di Maria, ancora squalificato in campionato. Con lui il numero 9 Vlahovic, mentre Milik si accomoderà in panchina per un fastidio muscolare.

Qui Maccabi Haifa, Bakhar si affida al suo 11 titolare

Poche novità e tante conferme per il Maccabi Haifa che a Torino contro la Juventus dovrebbe presentare la sua formazione tipo. Nel 3-4-1-2 di Bakhar, davanti al portiere Cohen, ci saranno Batubinsika, Goldberg e Seck. In mediana Abu Fani farà coppia con Lavi, mentre sugli esterni agiranno con ogni probabilità Sundgren e Aziza. Chety si muoverà fra le linee, sperando di imbeccare le due punte David e Pierrot. Al momento gli israeliani hanno segnato solo una rete in questa Champions League, all’esordio casalingo contro il Psg.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All: Allegri.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David. All. Barak Bakhar.