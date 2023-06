Juventus, Kulusevski rimane al Tottenham per 30 milioni: manca solo l’ufficialità

Kulusevski sembra essere a un passo dall’addio definitivo alla Juventus. Il calciatore con molta probabilità verrà riscattato dal Tottenham per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

L’addio di Dejan Kulusevski alla Juventus

In realtà Dejan Kulusevski aveva lasciato la Juventus già un anno e mezzo fa, trasferendosi a Londra, al Tottenham di Antonio Conte. Dopo alti e bassi, il calciatore è diventato un tassello fondamentale per la squadra inglese e anche dopo l’addio di Conte è rimasto come uno dei punti fermi della rosa. Per questa ragione, con molta probabilità verrà riscattato dagli «Spurs». Gli unici dubbi sono legati alla cifra del riscatto: alla base dell’accordo i londinesi avrebbero dovuto sborsare 35 milioni di euro per Kulusevski in caso di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, la squadra del nord di Londra non ha centrato quest’obiettivo, visto che si è classificata all’ottavo posto in classifica. Per questa ragione avrebbe chiesto uno «sconto» alla Juventus fissando il riscatto a 30 milioni di euro. Una proposta che la Juve sembra essere intenzionata ad accettare vista la necessità di fare cassa. Secondo Tuttosport, manca solo l’ufficialità per le operazione ma le prossime ore potrebbero essere decisive per il trasferimento definitivo del giovane svedese al Tottenham.

Le altre probabili cessioni del club bianconero

Non solo Kulusevski dovrebbe lasciare la Juventus durante la prossima sessione di mercato. Infatti, il club di Torino vuole fare cassa cedendo altri calciatori che fanno parte della sua rosa. Il primo indiziato è il centrocampista Weston McKennie che dovrebbe essere venduto perché non rientra nei piani della squadra. Poi dovrebbe abbandonare anche un altro centrocampista, vale a dire Denis Zakaria. La Juve poi deve cercare acquirenti per il regista brasiliano Arthur e per Federico Chiesa, senza dimenticare la questione legata a Dusan Vlahovic, attaccante serbo corteggiato da grandi club europei.