Juventus, le novità sull’inchiesta: le intercettazioni e le chat della squadra

Agli atti dell’inchiesta Prisma della procura di Torino sulle plusvalenze della Juventus sono finite una chat della squadra e alcune intercettazioni. Secondo gli investigatori queste due sono le prove del raggiro al mercato sugli stipendi dei calciatori. Questi ultimi avevano ufficialmente accettato di ridursi gli ingaggi, rinunciando a un totale di 90 milioni di euro. Nella realtà, secondo gli investigatori, firmavano scritture private che garantivano loro di percepire le somme nei mesi successivi. Le intercettazioni e le chat della Juventus agli atti dell’inchiesta L’inchiesta sulla Juventus denominata Prisma, condotta dalla Procura di Torino, è prossima a un punto di svolta, grazie all’acquisizione delle chat della squadra e di alcune intercettazioni. Sulla vicenda gli investigatori provano a far luce da 17 mesi, e al momento i reati contestati sono i seguenti. Falso delle comunicazioni sociali, false comunicazioni rivolte al mercato e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza. Ma anche aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti, a carico di 16 indagati. I calciatori avevano ufficialmente accettato di ridursi gli ingaggi rinunciando a quattro mensilità per un totale di 90 milioni di euro. Ma nella realtà firmando scritture private che avrebbero consentito loro di percepirne tre nei mesi successivi. Chiellini: «Vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia» Come riporta la Repubblica, 17 calciatori avrebbero firmato insieme all’ex dirigente Fabio Pratici una side letter che illustrava le forme con cui i compensi sarebbero stati restituiti. «Ragazzi state tranquilli, vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia», scriveva l’allora capitano Giorgio Chiellini, il 28 marzo 2020. Avvertendo poi che sarebbe uscito un comunicato stampa «diverso» per «questioni di Borsa». E consigliando di non parlarne con i giornalisti.

I calciatori potevano scegliere tra buonuscita, nel caso avessero lasciato la società. Oppure come loyalty bonus (compenso fedeltà) nell’eventualità di permanenza in bianconero. Tuttavia il caso più eclatante è quello di Cristiano Ronaldo, che godeva di una ‘carta segreta’ secondo la quale avrebbe dovuto percepire 19 milioni di euro. Comunque, nonostante sia effettivamente uscito dalla Juve, Ronaldo di mensilità ne ha percepita soltanto una. I pubblici ministeri avrebbero voluto parlarne con lui, ma il fuoriclasse portoghese si è sottratto all’interrogatorio. Cherubini: «Fortuna che ci siamo fermati» Agli atti dell’inchiesta c’è anche un’intercettazione ambientale (ovvero effettuata tramite microspie) tra Federico Cherubini (dt e poi ds dei bianconeri) e il dirigente Stefano Bertola. Cherubini dice: «fortuna che… alla luce delle recenti visite (le perquisizioni, ndr) ci siamo fermati». Aggiunge di essersi già confrontato con Paratici sulla necessità di «cambiare strategia» e che il loro lavoro «è di scovare talenti, valorizzarli e poi venderli» facendo «plusvalenze sane, in casa» senza ricorrere a quelle «artefatte nei valori». Per la procura è la prova della consapevolezza sulle plusvalenze fittizie. Per il Gip è invece il motivo per negare la custodia cautelare, perché è il segno che quel metodo è stato interrotto.

Secondo gli inquirenti, scrive La Stampa, c’era consapevolezza da parte della Juve di ciò che si faceva per «celare l’erosione del capitale sociale» e risanare un bilancio dai numeri complicati per via degli elevati costi già prima del Covid. Lo dimostrerebbe anche una comunicazione del presidente Agnelli del 21 febbraio 2020, anche questa agli atti dell’inchiesta. In essa, Agnelli spiega come «la situazione del Rol (differenza tra entrate e uscite delle operazioni caratteristiche) è meno 177 milioni di euro e saranno necessarie manovre correttive».