Dove vedere Juventus – Inter di Coppa Italia? Orario, arbitro e formazioni della finale

Coppa Italia, ultimo atto. Allo Stadio Olimpico di Roma, sold out per l’occasione, andrà in scena un nuovo derby d’Italia dopo la finale di Supercoppa Frecciarossa. In quell’occasione l’Inter di Simone Inzaghi la spuntò sulla Juventus all’ultimo secondo dei tempi supplementari con una rete di Alexis Sanchez. Stasera 11 maggio, in diretta alle 21 su Canale 5, i bianconeri tenteranno la rivincita con l’obiettivo di non terminare la stagione senza alcun trofeo per la prima volta dal 2011. Prima del fischio d’inizio di Juventus – Inter, Arisa canterà l’inno di Mameli sul terreno di gioco. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

«Vogliamo vincere la Coppa Italia, poi l’anno prossimo avremo più chance per lottare per lo Scudetto». Così Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. Accanto a lui il capitano Giorgio Chiellini, molto probabilmente alla sua ultima finale in bianconero prima dell’addio alla Juventus: «Fin quando ci sono trofei in palio, penso solo al campo», ha detto il difensore della Nazionale. «Nei prossimi giorni incontrerò il presidente e parleremo». In casa Inter invece l’obiettivo è vincere la seconda competizione della stagione prima di lanciarsi totalmente all’inseguimento del Milan in Serie A. «Sarà una partita importante e difficile», ha detto Inzaghi in conferenza. «Per le finali non c’è una ricetta sicura, bisogna giocare con corsa, aggressività e concentrazione sapendo di affrontare un avversario forte». Arbitro della finale di Coppa Italia sarà Paolo Valeri, con assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Quarto uomo sarà Simone Sozza, mentre al Var siederanno Aleandro Di Paolo e Rosario Abisso.

Juventus – Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia stasera 11 maggio 2022 su Canale 5

Qui Juventus, Chiellini e Dybala in campo dal 1’ minuto

Pochi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri che, per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, dovrebbe optare per un 4-2-3-1. In porta ci sarà certamente Perin, preferito a Szczęsny che gioca invece titolare in campionato. Davanti a lui il capitano Chiellini con De Ligt, mentre sugli esterni spazio a Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra, attualmente in vantaggio su Pellegrini. In mediana ci saranno Rabiot e Zakaria, mentre sulla trequarti spazio a Bernardeschi e Dybala con uno fra Cuadrado e Morata. In attacco certa la presenza del serbo Vlahovic, alla ricerca del primo trofeo in carriera.

Qui Inter, ballottaggio fra Dzeko e Correa

Invariato il modulo dell’Inter che, per la finale di Coppa Italia, si affiderà al rodato 3-5-2. Davanti al portiere Handanovic ci saranno De Vrij, Skriniar e Bastoni, mentre a centrocampo fiducia a Brozovic. Ai suoi fianchi ci saranno Barella e Calhanoglu, mentre sugli esterni dovrebbero giocare dall’inizio Perisic e Dumfries, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Darmian. In attacco certo di un posto Lautaro Martinez, che ha ritrovato il feeling con il goal, con al fianco uno fra Dzeko – attualmente favorito – e Correa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.