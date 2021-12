Juventus Caso Plusvalenze, l’inchiesta prosegue: «Se quella carta salta fuori… ci saltano alla gola»

Un’intercettazione del 23 settembre porta al settimo indagato tra le fila dei dirigenti della Juventus nell’inchiesta sulle plusvalenze che sta facendo tremare club e tifosi. Dopo Agnelli, Paratici, Nedved, Cerrato, Re e Bertola, anche Cesare Gabasio, legale rappresentante dei bianconeri, è stato iscritto nel registro degli indagati. L’intercettazione in questione riguarda una conversazione avuta dal legale con Federico Cherubini, attuale direttore generale della Juventus. «Se quella carta salta fuori… ci saltano alla gola», dice l’indagato al dg bianconero. Il riferimento è a un presunto documento non ancora trovato, che riguarderebbe i rapporti tra club e Cristiano Ronaldo. L’operazione Prisma prosegue a ritmo serrato.

Caso plusvalenze: la «carta» su Cristiano Ronaldo

La «carta» in questione, un documento che in un’altra parte di audio si dice «non dovrebbe esistere», riguarderebbe i rapporti tra Juventus e Cristiano Ronaldo. Già da oltre una settimana, infatti, uno dei filoni seguiti dall’operazione Prisma riguarda una scrittura privata tra club e calciatore, volato in estate verso Manchester. Ma se fino a poche ore fa si pensava fosse legata agli arretrati del portoghese, oggi l’ipotesi è che il documento possa essere una buonuscita per favorire il passaggio di CR7 allo United. Ieri sono scattate altre perquisizioni nel tentativo di trovare la «famosa carta», ma la Guardia di Finanza non ha ancora fatto luce sulla misteriosa scomparsa. Nel decreto di perquisizione c’era scritto: «“Riportavano in modo difforme dal vero alla voce “Cessioni definitive” i valori economici della cessione del calciatore Cristiano Ronaldo». Per la Procura, questo documento potrebbe essere rilevante per avere la giusta contezza sul bilancio 2021. L’esercizio è stato chiuso prima della cessione del calciatore, ma alla scrittura privata non si fa riferimento neanche nella relazione allegata sugli interventi post-chiusura.