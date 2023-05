Juventus, Gravina sul patteggiamento: «Il risultato più bello per il calcio italiano»

«Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l’aver trovato un momento di serenità». Sono queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha commentato con grande soddisfazione la vicenda legata al patteggiamento tra la Juventus e la Procura sul caso stipendi. Oggi è arrivato l’ok del Tribunale federale nazionale e il club bianconero è stato multato di 718 mila euro, nello stesso giorno in cui sono state rese note le motivazioni relative alla sentenza del caso plusvalenze e alla penalità di 10 punti in classifica già inflitta. E le parole di Gravina non sono piaciuti a tanti appassionati, sia juventini che non. In molti hanno parlato di «morte del calcio italiano» e accusato la Figc o la Giustizia sportiva, a seconda della propria fede calcistica.

Patteggiare, ammettendo una colpa grave, macchiata dalla slealtà sportiva.

Definirlo il “miglior risultato possibile per il calcio italiano”

Sintesi: se delinqui nel calcio italiano, si cerca la migliore soluzione possibile. La domanda resta soltanto una: migliore si, ma per… pic.twitter.com/sXGI0vACY7 — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 30, 2023

Gravina: «Patteggiamento previsto dalle norme»

Gravina ha dichiarato: «C’è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi, ma c’è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per la progettualità, sempre nel rispetto delle regole. Quest’ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, è un atto auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l’aver trovato un momento di serenità».

Il presidente della Figc parla di giustizia sportiva

E poi Gravina anche difeso la giustizia sportiva: «Si parla di giustizia sportiva non in modo puntuale. La nostra giustizia è invece veloce, puntuale e rigorosa. Credo che nell’arco di 30 giorni, con i termini che sono stati fissati, esaurisce il suo percorso. Abbiamo un problema non avendo la determinazione di termini perentori all’interno del terzo grado, un vulnus che non è più accettabile. Bisogna intervenire in tempi rapidi, vuoi per quel che è di nostra competenza, vuoi per provvedimenti del parlamento italiano, per ripristinare i canoni di una giustizia che sia al passo dei tempi nel campo della giustizia ordinaria ma soprattutto di quella sportiva».

Le reazioni sui social: «Morto il calcio italiano»

Decine di tifosi hanno commentato le parole di Gravina, tanto da renderlo uno degli hashtag più utilizzati nelle ultime ore. Molti si scagliano contro la Juventus e tanti altri parlano di «morte del calcio italiano». E tanti altri appassionati di calcio ricordano le ultime eliminazioni della nazionale italiana durante le qualificazioni per i Mondiali, rassegna da cui gli azzurri mancano da due edizioni.