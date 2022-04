Dove vedere Juventus – Fiorentina di Coppa Italia? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Juventus e Fiorentina alla resa dei conti finale. Duellanti sul mercato, con la discussa cessione di Dusan Vlahovic passato in maglia bianconera, la due formazioni si affrontano per la terza volta in stagione in un match che promette scintille. Stasera 20 aprile, in diretta alle 21 su Canale 5, andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Viola e la Vecchia Signora per un posto nella finale dell’11 maggio. Ad attendere la vincente ci sarà l’Inter, che ieri ha eliminato il Milan con un sonoro 3-0 nel derby di Milano. Si partirà dall’1-0 dell’andata per la Juventus, vantaggio minimo ma importante dato che conquistato in trasferta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

«Abbiamo una partita secca, non dobbiamo pensare all’andata», ha sentenziato Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. «Sarà difficile perché affronteremo un avversario in forma, ma il nostro obiettivo è chiaro: arrivare nelle prime quattro in Serie A e in finale di Coppa Italia». I bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Bologna, riacciuffato solo nei minuti di recupero. Diversa la situazione per la Fiorentina che giunge da tre vittorie consecutive tra cui il successo al Maradona contro il Napoli. «Giocheremo per l’impresa, ma tutto dipenderà da noi», ha detto l’allenatore Vincenzo Italiano. Arbitro della partita sarà Daniele Doveri, che avrà come assistenti Peretti e Bresmes. Quarto uomo sarà Piccinini, mentre al Var siederanno Banti e Meli.

Juventus – Fiorentina, le probabili formazioni di stasera 20 aprile 2022 su Canale 5

Qui Juventus, out Cuadrado e Dybala

Rispetto alla gara di andata, Massimiliano Allegri si appresta a cambiare cinque effettivi. Le esclusioni più importanti potrebbero riguardare Cuadrado e Dybala, che tuttavia saranno pronti a entrare a gara in corso. Nel 4-3-3 bianconero, davanti a Perin ci dovrebbero essere de Ligt e Bonucci, al rientro da un lungo stop per infortunio. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Alex Sandro, anche se non si esclude un impiego dal primo minuto di Pellegrini. A centrocampo, dopo il forfait di Arthur, potrebbe trovare spazio Danilo con Rabiot e Zakaria, unici a disposizione. In attacco dovrebbe esserci Morata con i due ex della partita, Bernardeschi e soprattutto Vlahovic.

Qui Fiorentina, più Cabral di Piatek

Assenza pesante anche in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli, out per tutto il resto della stagione a causa di una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. Nel 4-3-3 anti Juventus, la Viola schiererà probabilmente Milenkovic e Igor al centro, con Venuti (autore dell’autorete che ha deciso l’andata) e Biraghi sulle fasce. In regia ci dovrebbe essere Torreira, con Maleh e Duncan ai suoi fianchi. Per quanto riguarda l’attacco dovrebbero essere certi di un posto da titolare Nico Gonzalez e Saponara, mentre è ballottaggio fra Cabral e Piatek al centro con il brasiliano favorito. In panchina anche Ikoné, fra gli uomini più pericolosi nel match dell’Artemio Franchi.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.