Juve-Dybala, è rottura: nessun rinnovo, andrà via a parametro zero

Ieri il gol con cui ha aperto la partita contro la Salernitana, oggi la rottura con il club e il primo tassello ufficiale che porterà all’addio. Due giorni particolari, quelli vissuti dalla Juventus e dal suo numero 10, l’argentino Paulo Dybala. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi e trattative serrate per trovare un accordo, non ci sarà il rinnovo del contratto e l’ex Palermo dall’1 luglio sarà libero di accordarsi con la società che vorrà. Un’eventualità che i tifosi bianconeri sperano ancora si possa evitare, soprattutto perché alla finestra ci sono anche acerrime nemiche o squadre con ex juventini in panchina o in società, come il Tottenham e, soprattutto, l’Inter.

Rottura tra Dybala e la Juve

La rottura definitiva pare essere maturata stamattina. Lo staff del calciatore era atteso alla Continassa dove si è tenuto un confronto di oltre due ore con i vertici della società. Sembrava potesse esserci un avvicinamento, anche in virtù del gol segnato ieri contro la Salernitana, dell’esultanza con i tifosi e dell’abbraccio con i compagni. Così, però, non è stato. Mentre Dybala e il suo entourage vorrebbero ripartire da quell’accordo di massima raggiunto qualche mese fa sulla base di otto milioni più bonus, la Juventus chiede di abbassare le pretese, dopo 15 gare saltate per infortunio. Uno scontro duro sfociato nella rottura: adesso sembra certo che Dybala si accorderà, a parametro zero, con un altro club.

La lite tra Allegri e Dybala

La settimana di Paulo Dybala non è stata comunque semplice, così come quella della Juventus. Mercoledì è arrivata l’eliminazione dalla Champions League a causa dello 0-3 contro il Villareal. Solo una manciata di minuti per l’argentino che non è riuscito a incidere. Poi tra il numero 10 e il tecnico Max Allegri la furibonda lite riportata dai giornali. Una richiesta negata, quella di spostare l’allenamento del venerdì al mattino, ha inasprito gli animi. Ma lo stesso allenatore ha poi spiegato che «ho spiegato che era meglio stare tutti insieme in ritiro. Non c’è stata nessuna discussione, i giocatori ogni tanto fanno queste richieste, lo sono stato anche io. E poi un po’ di casino ci serve, sennò diventiamo piatti. Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato questa opportunità».

Tutti vogliono Dybala, la Juve vira su Zaniolo

Adesso, cosa devono aspettarsi i tifosi juventini? Intanto devono prepararsi all’eventualità che Dybala raggiunga uno o più ex juventini. Le due squadre che sembrano essere più interessate alle prestazioni dell’ex Palermo sono l’Inter del direttore Beppe Marotta e il Tottenham di Antonio Conte. Entrambi sono pronti allo smacco nei confronti della loro vecchia società. Ma alla finestra c’è anche il Barcellona, così come l’Atletico Madrid. E la Juve? L’ipotesi principale riguarda un assalto a Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma che ieri non ha giocato nel derby contro la Lazio e il cui destino sembra proprio quello di approdare a Torino.