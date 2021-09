Champions League: Juventus – Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita

Il big match del secondo turno di Champions League va in scena all’Allianz Stadium. Stasera alle 21, in diretta su Amazon Prime, la Juventus ospiterà infatti il Chelsea campione in carica. Pericolo pubblico numero uno sarà il belga Romelu Lukaku, ex Inter e decisivo due settimane fa nel match contro lo Zenit. L’altra partita del girone, in programma alle 18,45, vedrà proprio i russi ospitare il Malmö.

Archiviato il campionato, con la seconda vittoria di fila arrivata contro la Sampdoria, per i bianconeri è il momento di rituffarsi nell’Europa che conta. Una partita difficile, ma che sicuramente potrà dire molto dell’attuale situazione della Juve, costretta a rimediare ad un inizio di stagione decisamente sotto tono. Orfana di Cr7, passato allo United negli ultimi giorni del mercato estivo, la formazione di Massimiliano Allegri stasera dovrà far fronte a due assenze pesanti per infortunio: Dybala e Morata.

Juventus – Chelsea, probabili formazioni di stasera 29 settembre 21

Juventus, la probabile formazione: out Dybala e Morata, dentro Kean

Come detto, assenze pesanti in casa Juve. Dybala e Morata, usciti entrambi acciaccati dalla partita contro la Sampdoria di domenica scorsa, non sono stati convocati e rientreranno verosimilmente dopo la sosta. Spazio dunque in attacco a Kean, tornato in bianconero dopo l’esperienza estera all’Everton e al Psg, che dovrebbe trovare il partner d’attacco in Federico Chiesa. Kulusevski dovrebbe accomodarsi in panchina con probabile inserimento a partita in corso. Poche novità in difesa: davanti a Szczesny, al rientro fra i pali dopo la panchina in Serie A, ci saranno Bonucci e Chiellini, con Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo confermati invece Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot, ma non è escluso anche un coinvolgimento dal primo minuto di McKennie. Qualora non dovesse optare per il 4-4-2, probabile per Allegri un inserimento di Danilo a centrocampo nel classico 3-5-2.

Chelsea, la probabile formazione: Kanté positivo al Covid

Assenza importante anche in casa Blues. Il tecnico Thomas Tuchel dovrà fare a meno di N’Golo Kantè: il centrocampista francese è risultato infatti positivo al Covid-19 e non potrà essere della partita. Al suo posto molto probabilmente avrà una maglia da titolare l’ex inter Kovacic al fianco di Jorginho e Loftus Cheek, con Marcos Alonso e Azpilicueta sulle corsie esterne. In difesa, davanti al portiere Mendy, linea a tre con Christensen, Thiago Silva e Rudiger. In attacco, confermata la coppia formata da Lukaku e Havertz, eroe della finale dello scorso anno contro il Manchester City.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Allegri

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus Cheek, Jorginho, Kovacic, Alonso; Havertz, Lukaku. All. Tuchel