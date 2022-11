Cristiano Ronaldo, che non si è fatto problemi a sparare a zero sul Manchester United mentre era ancora sotto contratto con il club inglese, dopo il terremoto in casa Juventus potrebbe infierire sulla società bianconera, per la quale ha militato dal 2018 al 2021. Il fuoriclasse portoghese sarebbe infatti pronto a battere cassa, con la richiesta di quasi 20 milioni che gli spetterebbero in base alla famigerata scrittura privata punto chiave dell’indagine Prisma sui conti della Juventus. Le cose da sapere sulla “carta Ronaldo”.

Le manovre sugli stipendi, uno dei due filoni dell’inchiesta Prisma

L’inchiesta denominata Prisma, condotta dai pm torinesi, ha setacciato i conti della società bianconera sviluppando le indagini su due filoni principali: le plusvalenze e le manovre sugli stipendi. All’inizio dell’emergenza Covid, la Juventus aveva dichiarato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con giocatori e allenatore, relativo alla riduzione dei compensi. La manovra avrebbe dato respiro al bilancio, costretto a fare i conti con il calo dei ricavi dovuto alla pandemia. La società depositò in Lega riduzioni agli stipendi per 62 milioni: secondo l’accusa, in realtà, scritture private prevedevano che le mensilità sarebbero state comunque garantite nel corso delle stagioni successive, con varie modalità, senza farne comunicazione agli azionisti e alla Borsa. Ciò rappresenterebbe una falsa comunicazione e un tentativo di migliorare i conti in modo irregolare.

La telefonata intercettata: «Se viene fuori ci saltano alla gola»

Tra le carte private anche quella siglata con Cristiano Ronaldo, relativa a quattro mensilità spettanti al portoghese, per un ammontare di quasi 20 milioni di euro: la Juventus si sarebbe impegnata a versare la cifra anche in caso di cessione a un’altra squadra, cosa poi effettivamente successa con il passaggio dell’attaccante al Manchester United. In una telefonata del 23 settembre 2021, oggetto di intercettazioni, l’avvocato Cesare Gabasio, rappresentante del club, e Federico Cherubini, uomo mercato della Juventus, parlano proprio della “carta Ronaldo”. «Se salta fuori ci saltano alla gola tutto sul bilancio, i revisori e tutto», dice il legale del club. Per poi aggiungere: «Poi va a finire che ci tocca fare una transazione finta. Non arriverei all’estremo di fare una causa perché poi quella carta lì che loro devono tirar fuori non è che ci aiuti tanto a noi nel nostro bilancio». La carta «non si sarebbe dovuta trovare» e, infatti, fisicamente non è stata trovata dalla Guardia di Finanza. Tuttavia è stata ricostruita dai pm sulla base di intercettazioni e scritture private, rinvenute in studi legali associati alla Juventus.

Cristiano Ronaldo adesso vuole le mensilità non liquidate

Nel bilancio 2021/22 non sarebbero stati ancora inseriti 34 milioni derivanti dalla “manovra stipendi”. I pm torinesi si starebbero concentrando su questi contratti non registrati a bilancio, un extradebito di cui i quasi 20 previsti dalla “carta Ronaldo” rappresenterebbero una fetta importante. La cifra non sarebbe mai stata incassata da CR7, che adesso sarebbe pronto a battere cassa, chiedendo il pagamento delle famigerate mensilità dilazionate.

