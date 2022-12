Juventus, rosso in bilancio da 238 milioni. Agnelli: «Dimettermi non è stato facile»

La Juventus ha chiuso il bilancio 2021/2022 con una perdita di 238 milioni di euro. Mattinata non semplice all’Allianz Stadium di Torino, dove si è riunita l’assemblea dei soci del club bianconero, a poche settimane dal terremoto che ha portato alle dimissioni di massa dell’intero Cda. E infatti questa è stata l’ultima riunione presieduta da Andrea Agnelli, che ha lasciato il ruolo di presidente. «Dimettermi non è stata una decisione facile, ma la Juventus viene prima di tutto e tutti», ha dichiarato il nipote dell’avvocato Agnelli. Il suo posto sarà occupato da Gianluca Ferrero, che avrà il difficile compito di guidare il club durante la tempesta giudiziaria che sta già vivendo, tra plusvalenze e caos stipendi.

Agnelli: «La Juve prima di tutto e tutti»

Andrea Agnelli ha presieduto la sua ultima assemblea e per questo, in apertura di lavori, ha spiegato come nasce la decisione di dimettersi: «Non è stata una decisione facile, mi sono sempre impegnato al massimo in questi anni, che sono stati straordinari. Tuttavia ho preso la decisione essendo del tutto convinto e in piena serenità. Personalmente ritengo che abbiamo operato bene e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati, in ciò confortati anche dall’approfondita analisi fatta da esperti indipendenti. Ciononostante ho ritenuto di fare un passo indietro affinché non si potesse pensare che le scelte potessero essere anche solo in parte condizionate dal mio personale coinvolgimento. La società è chiamata a difendere la propria posizione. La Juventus viene prima di tutto e di tutti. Fino alla fine».

I ringraziamenti di Agnelli

«Sono perfettamente consapevole», ha poi continuato l’ormai ex presidente bianconero, «che quando tutto va bene sono grandissimi applausi e grandissime pacche sulle spalle, mentre quando le cose non vanno bene come uno auspicherebbe la gente è più veloce a criticare qualsiasi attività che si è svolta e voltare le spalle. Ribadisco la correttezza dell’operato da parte della società anche condiviso da una serie di esperti per quanto riguarda le vicende di natura contabile. Ringrazio tutti, chi mi ha criticato e chi no».

Il nuovo Cda: Ferrero presidente, Scanavino ad

Mentre le indagini sul caso plusvalenze continuano e gli inquirenti ascoltano le testimonianze di calciatori ed ex bianconeri su stipendi e contratti, prender forma il nuovo Cda della Juventus. La Exor, che possiede il 63,8 per cento del capitale sociale della società, ha presentato la lista dei candidati al nuovo Consiglio d’amministrazione. Sarà formato da cinque persone, tre uomini e due donne. La ratifica arriverà il prossimo 18 gennaio, alla prima assemblea degli azionisti del 2023. Presidente sarà Gianluca Ferrero, già consulente tecnico del tribunale di Torino e al fianco della famiglia Agnelli da tempo. Amministratore delegato, invece, sarà Maurizio Scanavino, direttore generale e ad di Gedi. A completare il quintetto saranno Laura Cappiello, avvocato impegnata in diverse operazioni straordinarie a livello italiano ed internazionale, Fioranna Negri, anche lei commercialista come Ferrero, e Diego Pistone, da 48 anni nell’area finanza.