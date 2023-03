Juventus Beer, la birra ufficiale del club bianconero in vendita da aprile

Novità nel mondo bianconero che espande il mercato del suo brand e annuncia una nuova birra, la Juventus Beer. Non è il primo caso però che un club di calcio associa il proprio nome a una birra commerciale.

GRANDE ANNUNCIO Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club

Disponibile da fine Aprile

La nuova Juventus Beer

Un sorso di Juventus Beer per festeggiare le vittorie e affogare i dispiaceri delle sconfitte. In rete i tifosi bianconeri hanno già ironizzato sulla scelta del club bianconero di estendere il suo mercato e di conseguenza le sue entrate. La Juventus infatti, è entrata ufficialmente nel mercato delle bevande alcoliche, con il lancio della birra ufficiale. A lanciare la birra ci ha pensato Moulay Driss El Faria, titolare della 25H Holding, imprenditore marocchino ma nato a Vigevano e da sempre tifoso della Juventus. Il prodotto sarà in vendita da fine aprile sugli scaffali della grande distribuzione e promette di far crescere ulteriormente il fatturato della 25H Holding, la società dietro il lancio del prodotto e inoltre rafforzare il legame tra il club e la sua tifoseria.

Non è il primo caso della storia

Non è la prima volta che un club si associa a un marchio di una birra. D’altronde, lo sponsor ufficiale della Champions League è Heineken, uno dei marchi più importanti del settore. In passato, è già successa una cosa simile, ma in Inghilterra, con il Newcastle che, negli anni d’oro di Keegan e Shearer, aveva creato un’unione completa tra il marchio di birra omonimo e il club calcistico. Il passaggio della Newcastle Brown Ale sotto il gruppo Heineken interruppe il sodalizio: grazie alle sterline del famoso marchio di birra i Magpies riuscirono ad acquistare Alan Shearer nel 1996. Tuttavia, sembra che l’accordo per la produzione e la commercializzazione della Juventus Beer non toccherà la rosa a disposizione di Allegri, ma espanderà ulteriormente il dominio del club alle varie aree merceologiche.