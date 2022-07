Juve, poco da stare Allegri: polemiche sul tecnico assente al ritiro

C’è poco da stare Allegri. Tanto per cambiare, anche all’alba della stagione 2022-2023 un caso che coinvolge il discusso allenatore della Juventus tiene banco in casa bianconera. Il tecnico infatti non si è presentato al ritiro della squadra, facendo slittare il suo rientro al lavoro al 10 luglio, quando ad allenarsi ci saranno anche tutti i big e i nazionali. Un’assenza ovviamente concordata con la società, ma che ha fatto indispettire una parte dei tifosi, mai teneri con Massimiliano Allegri, accusato di scarsi risultati dopo un’annata senza titoli e soprattutto nel mirino per non essere riuscito mai a dare un gioco convincente alla Juve.

I colleghi-rivali Inzaghi e Pioli già al lavoro, Allegri no

E così, mentre sotto il sole sudano i vari Chiesa (di rientro dal grave infortunio al ginocchio), Danilo, Kean e Zakaria, Max non c’è a guidare le sessioni sul campo alla Continassa in questo pre-raduno. Come detto, mancano pure i “senatori”, da Bonucci a De Ligt, dato in partenza destinazione Premier league, fino al bomber Vlahovic, arrivato a gennaio ma già imprescindibile. L’assenza dell’allenatore stride anche se confrontata con la ripresa del lavoro da parte dei colleghi-rivali, dall’interista Simone Inzaghi a Stefano Pioli al Milan: entrambi sono arrivati davanti alla Juve la scorsa stagione, e forse i tifosi si sarebbero aspettati che per iniziare la rincorsa alla vetta anche Allegri fosse da subito presente ai nastri di partenza.

Eppure lo stipendio è mostruoso: 7 milioni netti l’anno fino al 2026

Anche perché, aspetto non di poco conto, il tecnico livornese ha uno stipendio di circa 7 milioni netti l’anno in virtù del contratto che lo lega alla Juve fino al 2026: cifre che a ogni minima negligenza o mancato risultato gli vengono puntualmente rinfacciate. Non è un caso che ancora prima di cominciare ufficialmente la stagione sia già partito l’hashtag #AllegriOut sui social. Non un ottimo inizio per cancellare le recenti delusioni bianconere.