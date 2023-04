La Juventus avverte gli abbonati: parziale rimborso in caso di Serie B

Come riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera, la Juventus ha comunicato agli abbonati dei settori più costosi dell’Allianz Stadium che, dopo aver rinnovato la tessera per la prossima stagione, potranno usufruire di un parziale rimborso in caso di retrocessione in Serie B o di uno sconto se si verificherà l’esclusione del club bianconero dalle coppe europee.

In caso di Serie B gli abbonati avranno un rimborso del 30 per cento

Per confermare il proprio posto entro il 19 maggio, gli abbonati dovranno versare l’85 per cento circa del costo annuale della tessera, in un’unica soluzione. Ma il club bianconero sta aspettando di conoscere come e se verrà sanzionato, per le note vicende legate a plusvalenze e manovra-stipendi. L’abbonamento sottoscritto per la stagione 2023/24 resterebbe in ogni caso valido: in caso di retrocessione, tra le clausole delle condizioni generali di rinnovo si legge che, «qualora Juventus, per qualsiasi motivo, dovesse retrocedere in Serie B, il corrispettivo dovuto dal cliente sarà ridotto del 30 per cento».

Juve fuori dalle competizioni Uefa? Sconto del 15 per cento

Il contratto, spiega l’email, «verrà così suddiviso in due tranche di pagamenti: 1° pagamento da saldare alla firma del contratto e 2° pagamento da liquidare solo in caso di ammissione/qualificazione in Europa (Uefa Champions League/Europa League/Conference League)». Versato l’85 per cento, in caso di mancata partecipazione alle competizioni europee della stagione 2023/24, gli abbonati non sarebbero tenuti a pagare il restante 15 per cento: lo sconto sarebbe stato previsto dal contratto anche senza le note vicende extra campo. Infatti, la possibilità di prendere parte o meno alle competizioni Uefa non dipende solo dalla giustizia sportiva, ma anche dal verdetto del campo. Attualmente, la squadra sarebbe qualificata alla prossima Champions League, ma se continuasse a perdere partite potrebbe scivolare fuori dalla zona europea anche senza penalizzazione. Per quanto riguarda la clausola-Serie B, se da una parte si tratta di una norma cautelare, imposta dai contratti, dall’altra l’email inviata dalla Juventus certifica un rischio piuttosto remoto, ma che la dirigenza sta comunque tenendo in considerazione.