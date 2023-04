Juve-Inter, cori razzisti: la curva bianconera chiusa per un turno

Per i cori razzisti a Romelu Lukaku la Tribuna Sud resterà chiusa per una partita. Cuadrado rimedia 3 giornate per la rissa nel finale, mentre Handanovic e lo stesso Lukaku salteranno una gara, la semifinale di ritorno.