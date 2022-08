Juve, Inter e Roma a rischio sanzioni per fair play finanziario

Alcune squadre big di Serie A come Juve, Inter e Roma rischiano sanzioni salatissime per il fair play finanziario. Ecco cosa sta succedendo e a cosa devono prestare attenzione.

Perché Juve, Inter e Roma rischiano sanzioni?

Arrivano brutte notizie dall’Inghilterra sul fronte finanziario per Juve, Inter e Roma. Secondo il giornale The Times i tre club italiani sarebbero tra le squadre a rischio sanzioni Uefa per il Fair Play finanziario, in particolar modo i nerazzurri insieme ai giallorossi oltre ad una multa verrebbero punite anche con restrizioni al mercato. La nota ufficiale dovrebbe arrivare a settembre. Queste misure disciplinari non sono una tragedia e non si respira un’eccessiva aria cupa e preoccupata nei club italiani per le possibili sanzioni. Nello specifico Inter e Roma potrebbero ricevere conseguenze finanziarie e sportive ma nulla di troppo pericoloso.

Infatti nella più probabile delle ipotesi le squadre italiane potrebbero ricevere limitazioni sul numero dei giocatori da iscrivere alle competizioni Uefa. D’altro canto per Juventus e Milan, entrambe impegnate in un percorso autonomo e virtuoso di sostenibilità finanziaria, è probabile esclusivamente una limitata sanzione economica. Alcuni club italiani sotto osservazione e la Uefa intanto si incontreranno a Istanbul nei prossimi giorni. Il board dell’ECA si riunirà in Turchia poche ore prima del sorteggio della Champions League 2022-2023, che si terrà giovedì e chissà se in questa occasione si parlerà di tale argomento finanziario delicato.

Le altre big nei guai e la difficile posizione della Juventus

Oltre a Juve, Inter e Roma, anche altre big europee sembrano essere nei guai con la Uefa. Nei giorni a seguire la società europea pubblicherà un comunicato unico in cui si annunceranno misure disciplinari nei confronti di una quindicina di top club di tutta Europa. Tra questi c’è anche il PSG, l’Olympique Marsiglia, il Monaco, il Barcellona, il Besiktas e l’Arsenal.

In tutto questo, la posizione della Juventus è resa molto complicata dalla battaglia legale ancora in corso con la Uefa per la Superlega: sia i bianconeri che il Barcellona, altra big nel mirino della Uefa, al momento si rifiuterebbero di entrare in una negoziazione per ridurre l’entità delle sanzioni.