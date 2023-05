Justine Mattera: età, figli e biografia dell’ex moglie di Paolo Limiti

Riccioli biondi, un fisico statuario e un viso d’angelo: questi i tre tratti caratteristici di Justine Mattera, una delle più amate showgirl della televisione italiana. Nata negli Stati Uniti il 7 maggio del 1971 (sta quindi per compiere 52 anni), la modella è uno dei volti di punta della tv su Mediaset e in Rai dall’ormai lontano 1994. Ecco tutte le curiosità su di lei.

Justine Mattera: biografia e carriera

Nata in una famiglia newyorkese di origini italiane, si laurea in Lingua e letteratura italiana e inglese presso la Stanford University nel 1994. Quello stesso anno sceglie di trasferirsi nel nostro Paese, a Firenze, per intraprendere un percorso di specializzazione in Lingua e letteratura italiana e storia dell’arte. Per potersi mantenere negli studi, Mattera inizia a lavorare in alcune discoteche fiorentine come cubista, venendo presto notata dal produttore Joe T. Vannelli.

I suoi primissimi esordi nel mondo dello spettacolo italiano sono proprio di natura musicale: insieme a Vannelli registra diversi singoli dal sapore dance, riscuotendo un discreto successo in giro per l’Europa. Il 2000 sarà per lei l’anno della svolta: dopo aver conosciuto il presentatore Paolo Limiti, la sua carriera vivrà infatti un importante scossone, in positivo. Notando la sua evidente somiglianza con Marilyn Monroe, Limiti la vorrà al suo fianco come valletta per tutte le stagioni della sua trasmissione Ci vediamo in tv, in onda fino al 2003. Le porte del mondo dello spettacolo italiano si spalancano così per lei, che in breve tempo diviene anche conduttrice per TMC2, showgirl per il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore e concorrente della terza edizione de La Fattoria.

Sarebbe in ogni caso riduttivo parlarne solo dal punto di vista della carriera di showgirl. Alle spalle Justine Mattera ha infatti anche importanti ruoli a teatro e in serie tv come I Bastardi di Pizzofalcone o Provaci ancora prof!. Più di recente, inoltre, il pubblico l’ha vista partecipare in veste di concorrente in Back to school 2 su Rai Due.

La vita amorosa dal matrimonio con Paolo Limiti all’attuale marito

Paolo Limiti, scomparso nel 2017, non è stato soltanto un collega per Justine. Insieme a lui la donna è infatti stata sposata per due anni, dal 2000 al 2002. Nel 2009 la modella è poi convolata a nozze con il suo attuale marito, l’imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto i figli Vincent e Vivienne Rose.