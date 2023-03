Justin Bieber cancella tutte le date del tour mondiale 2023

Il cantante Justin Bieber ha deciso di cancellare tutte le date del tour mondiale 2023. In precedenza, Bieber aveva interrotto le esibizioni dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt, ma ora è stato annullato ufficialmente il «Justin World Tour» dopo ennesimi rinvii. Sono sparite le date del tour anche dal sito ufficiale dell’artista.

La decisione di Justin Bieber per il tour mondiale 2023

Justin Bieber cancella definitivamente il tour mondiale 2023 «Justin World Tour». Dopo svariati rinvii, ora la decisione è ufficiale. Tuttavia, ad annunciare l’annullamento dei concerti non è stato né il cantante né il suo management, bensì i fan. Questi ultimi hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti. Non si conosce la causa della cancellazione del tour, ma in molti hanno ipotizzato che sia dovuta alla sindrome di Ramsay Hunt dell’artista. Nel tour erano presenti anche due date in Italia, il 27 e 28 gennaio 2023 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che a questo punto non verranno recuperate. Un’ulteriore conferma della cancellazione del tour arriva dalla pagina ufficiale dell’artista, visto che sono scomparse le date dei concerti che prima erano presenti in homepage.

Il messaggio ai fan e i problemi del cantante

I fan che avevano acquistato un biglietto per un concerto di Justin Bieber hanno ricevuto un triste messaggio che annunciava la cancellazione del tour. A questo proposito, una fan che aveva acquistato il biglietto per il concerto di Londra ha pubblicato il messaggio ricevuto: «Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare». Continuano dunque i problemi per l’artista. Si ricorda che alla popstar Justin Bieber è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt. Si tratta di una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell’infezione da virus Herpes Zoster che colpisce ogni anno circa 20.000 persone. Questa sindrome comporta la paralizzazione dei nervi del volto e forma vesciche sull’orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.