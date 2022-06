Justin Bieber e la malattia: “Sta peggiorando, devo fermare il mio tour”

Justin Bieber si è trovato costretto ad annullare tre tappe del suo tour a causa del peggioramento della sua malattia: il cantante non ha aggiunto dettagli riguardo alla patologia ma si sospetta possa essersi riacutizzato il morbo di Lyme che l’aveva colpito in passato.

Justin Bieber: “La mia malattia sta peggiorando”

A dare l’annuncio è stato lo stesso artista che, a pochi giorni dai due concerti in programma al Justice World Tour di Toronto e a quello previsto a Washington, ha così informato i suoi seguaci su Instagram: “Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici. Mi metterò a riposo e starò meglio”. La Scotiabank Arena ha informato i fan che i biglietti venduti per le due date canadesi saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance.

Anche se Justin non ha specificato di quale malattia si tratta, il pensiero è andato subito al morbo di Lyme che il giovane aveva contratto nel 2020 insieme ad una mononucleosi cronica. “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile e che mi facevo di metanfetamine, ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”, aveva infatti raccontato.

Cos’è il morbo di Lyme

Si tratta di una patologia infettiva di natura batterica trasmessa dalle zecche che deve il nome all’omonima città americana in cui, nel 1975, fu descritto il primo caso. Essendo una sindrome multisistemica, può interessare diversi organi e tessuti (cute, articolazioni, sistema linfatico, sistema nervoso centrale e periferico, sistema cardiovascolare e, in misura minore, muscoli, occhi, reni e fegato).

Per quanto riguarda i sintomi, la fase iniziale è solitamente caratterizzata da un’eruzione cutanea non pruriginosa di colore rosso (nel punto in cui è avvenuta la puntura) a cui possono aggiungersi, nel giro di qualche settimana, dolori muscolari ed articolari, spossatezza, ingrossamento dei linfonodi, brividi, febbre e mal di testa.